UFO oder Punch-Hole? Angeblich Foto von iPhone-14-Prototyp aufgetaucht

Vorab sollte gesagt sein, dass der Twitterer keinerlei Informationen zu seiner Quelle angibt. Dementsprechend ist es schwer, den Wahrheitsgehalt der Bilder abzuschätzen. Allerdings zeigen sie ein mögliches Design, das sich von den bisherigen iPhones unterscheidet. Man erkennt, dass die typische Notch fehlt und durch eine Hole-Punch-Aussparung ersetzt wurde. Daneben findet sich ein Loch, in welches die Face-ID-Sensoren eingebettet werden könnten.

This is likely real for the 14 Pro/Pro Max. Just a heads up, the hole punch is that center piece. The hole next to it is a reflective piece for the Face ID module, which will in turn cover the dot projector. It won’t be visible from the outside pic.twitter.com/GSCbUzquXH