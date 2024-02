Internet von Vodafone: DSL-Tarife mit gratis Fritz!Box 7590 AX und Cashback

Während immer mehr Haushalte mit Kabelinternet versorgt werden und auch der Glasfaserausbau in Deutschland schleppend voranschreitet, ist DSL für viele immer noch der einzige Weg, um Internet zuhause zu erhalten. Doch auch hier habt Ihr einige Vorteile, wie etwa eine konstante Bandbreite, da Ihr Euch den Anschluss nicht mit anderen teilen müsst. Bei LogiTel bekommt Ihr das Vodafone-DSL-Angebot derzeit in einem spannenden Angebot und sichert Euch hier unter anderem eine gratis Fritz!Box 7590 AX.

Affiliate Angebot LogiTel-Angebot DSL-Internet von Vodafone mit Cashback, Startguthaben und gratis Router sichern!

Ihr habt die Wahl aus drei verschiedenen Internettarifen mit unterschiedlicher Download-Bandbreite. So könnt Ihr zwischen 50, 100 und 250 MBit/s wählen. Alle Tarife verfügen über VDSL und Ihr erhaltet hier nicht nur 50 Euro Cashback von LogiTel, sondern auch bis zu 100 Euro Startguthaben von Vodafone, das direkt mit Euren monatlichen Rechnungen vergolten wird. Zusätzlich reduziert der Händler die ersten 9 Monate lang Euren monatlichen Abschlag und Ihr müsst keine Anschlussgebühr entrichten.

Die DSL-Tarife von Vodafone im Tarif-Check

Neben den Kosten und der verfügbaren Download-Bandbreite unterscheiden sich die Tarife nicht voneinander. Mit der gratis Fritz!Box 7590 AX könnt Ihr direkt loslegen, sobald der DSL-Zugang von Vodafone freigeschaltet wurde. Seid Ihr zudem bereits Kunden bei Vodafone, könnt Ihr auch den GigaKombi-Vorteil nutzen und spart monatlich zusätzlich. Beachtet zudem, dass Ihr zwar laut Kleingedrucktem Versandkosten von 6,99 Euro zahlen müsstet, allerdings erlässt Euch LogiTel diese.

Vodafone GigaZuhause 50 DSL Vodafone GigaZuhause 100 DSL Vodafone GigaZuhause 250 DSL Download 50 MBit/s 100 MBit/s 250 MBit/s Upload 10 MBit/s 40 MBit/s 40 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 €; ab dem 10. Monat 39,99 € 19,99 €; ab dem 10. Monat 44,99 € 19,99 €; ab dem 10. Monat 49,99 € Startguthaben 50,00 € 80,00 € 100,00 € Cashback 50,00 € 50,00 € 50,00 € Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Durchschnittliche monatliche Kosten ~ 15,45 € ~ 21,07 € ~ 23,37 € Besonderheiten Gratis Fritz!Box 7590 AX Gratis Fritz!Box 7590 AX Gratis Fritz!Box 7590 AX Zum Angebot*

Da Ihr ab dem 10. Monat höhere monatliche Grundgebühren tragen müsst, lohnt sich ein Blick auf die durchschnittlichen Kosten. Durch das Cashback, das Startguthaben und den gratis Router, der Euch im Netz derzeit mindestens 219 Euro kostet, spart Ihr in allen drei Fällen ordentlich Geld. Auch nach Ablauf der Mindestlaufzeit bleiben Euch die jeweiligen monatlichen Kosten erhalten und steigen nicht mehr an.

Seid Ihr also auf der Suche nach einem DSL-Tarif, seid Ihr hier durchaus gut aufgehoben. Gerade die gratis Fritz!Box 7590 AX macht den Deal richtig spannend, da Ihr das Gerät nicht zurückschicken müsst. Bedenkt allerdings, dass Ihr mit DSL in der Regel geringere Bandbreiten und höhere Kosten als bei Kabeltarifen habt. Besteht also die Möglichkeit eines Kabelanschlusses und habt Ihr zudem kein Problem mit Schwankungen am Abend, schaut doch mal unserer Vodafone-Tarifübersicht vorbei.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits einen Glasfaser- oder Kabelzugang? Oder bevorzugt Ihr einfach DSL? Lasst es uns wissen!