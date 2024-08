WhatsApp-Gruppen sind nach wie vor der digitale Treffpunkt unserer Zeit. Ob im Freundeskreis, im Job oder in speziellen Interessengemeinschaften – kaum ein Smartphone-Nutzer kommt ohne sie aus. Doch aufgepasst: Euer WhatsApp-Konto könnte in ernsthafte Gefahr geraten, nur weil Ihr Teil der falschen Gemeinschaft seid. Der Grund? Eine raffinierte Betrugsmasche, die gerade wieder auf dem Vormarsch ist. nextpit verrät Euch, wie Ihr Euch vor der Bedrohung schützen könnt.

Wie der Betrug funktioniert

Die britische Meldestelle „Action Fraud“ hat bereits vor einiger Zeit über diese alarmierende Entwicklung informiert. Der Ablauf ist zwar einfach, doch gerade deshalb besonders tückisch. Zunächst erhaltet Ihr einen Anruf, angeblich von einem anderen Mitglied Eurer WhatsApp-Gruppe. Um das Vertrauen zu gewinnen, verwenden die Betrüger die Profilbilder und Namen der Gruppenmitglieder.

Nach einer kurzen Einführung erklären sie, dass Euch ein sechsstelliger Einmal-Code zugeschickt werden soll, der für einen angeblichen Gruppen-Videocall benötigt wird. Der Haken? Dieser Code ist in Wirklichkeit ein Verifizierungscode, um Euer WhatsApp-Konto auf ein neues Gerät zu übertragen. Gebt Ihr diesen Code weiter, sind die Betrüger am Ziel: Euer Konto wird deaktiviert, und sie richten eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, was es nahezu unmöglich macht, den Zugang zu Eurem Konto wiederherzustellen.

Wer ist besonders betroffen?

Laut Action Fraud konzentrieren sich die Betrüger hauptsächlich auf spezifische Gruppen, darunter religiöse Gemeinschaften sowie Arbeits- oder Studiengruppen. Das bedeutet, dass gerade Ihr als Teil solcher Gemeinschaften verstärkt aufpassen solltet. Sobald Euer Konto kompromittiert ist, haben die Cyberkriminellen nicht nur Zugriff auf Eure Chats und Medien, sondern können auch im Namen Eurer Kontakte um Geld bitten. Dadurch wird nicht nur Euer Vertrauen missbraucht, sondern auch das Eures Bekanntenkreises.

Schutzmaßnahmen für Euer WhatsApp-Konto

Um Euch vor dieser Masche zu schützen, könnt Ihr einige präventive Maßnahmen ergreifen:

Aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung: Diese Maßnahme fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu und schützt Euer Konto vor unbefugtem Zugriff.

Diese Maßnahme fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu und schützt Euer Konto vor unbefugtem Zugriff. Teilt keinen Verifizierungscode: Egal, unter welchen Vorwänden – gebt Euren sechsstelligen Code niemals weiter. Dieser ist ausschließlich für Euren eigenen Zugriff bestimmt.

Egal, unter welchen Vorwänden – gebt Euren sechsstelligen Code niemals weiter. Dieser ist ausschließlich für Euren eigenen Zugriff bestimmt. Seid misstrauisch bei unerwarteten Anrufen: Wenn Ihr plötzlich einen Anruf von einem Gruppenmitglied erhaltet, das einen geheimen Code benötigt, dann ist Vorsicht geboten.

Obwohl diese Tipps helfen können, bleibt Vorsicht geboten: Die Betrüger entwickeln ständig neue Taktiken, um ihre Machenschaften zu verschleiern. Seid also wachsam und informiert Euch regelmäßig über aktuelle Bedrohungen. Denn letztendlich liegt es an Euch, Eure digitale Sicherheit zu gewährleisten.

Mit ein wenig Aufmerksamkeit und den richtigen Schutzmaßnahmen könnt Ihr Euer WhatsApp-Konto erfolgreich vor den gierigen Händen der Cyberkriminellen schützen.