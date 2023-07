Endlich möglich: Samsung-Handys via Google Cast mit dem TV verbinden

Die Funktion wurde von Android Police in einem versteckten Laborbereich von Samsungs Smart View entdeckt. Obwohl das Feature noch nicht veröffentlicht wurde, ist es für Entwickler/innen verfügbar – und auch Normalsterbliche können sie mit ein paar Schritten aktivieren.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Galaxy-Smartphone mit der neuesten One UI 5.1 oder einer abgespeckten Version von Android 13 läuft. Außerdem ist unklar, welche anderen Modelle außer der Galaxy-S23-Serie, dem Galaxy Z Fold 4 und dem Galaxy Z Flip 4 dies unterstützen.

Interessiert? So aktiviert Ihr Google Cast auf Eurem Samsung-Device:

Zieht das Menü mit den Schnelleinstellungen herunter. Sucht die Option Smart View und drückt lange darauf. Tippt rechts oben auf das Settings-Menü (ggfls. drei Punkte) für weitere Einstellungen. Tippt auf dem nächsten Dialog ganz unten auf die Schaltfläche Über Smart View. Tippt jetzt 10x auf Smart View, um den Entwicklermodus zu aktivieren. Gebt #00rtsp00 ein, wenn Ihr aufgefordert werdet, ein Passwort einzutippen. Nun solltet Ihr in den Entwickleroptionen einen Schieber für Google Cast sehen – tada!

Wenn Ihr Google Cast in den Entwicklereinstellungen von Smart View aktiviert habt, könnt Ihr das Mirroring auf einem Chromecast oder Google TV ausprobieren, indem Ihr in den Schnelleinstellungen einfach auf das Smart-View-Icon drückt. Smart TVs mit Google Cast sollten automatisch im Menü erscheinen – oder Ihr könnt Euch hier auch manuell mit einem Fernseher verbinden.

Es ist derzeit noch unklar, ob das Feature standardmäßig in der kommenden Samsung One UI 5.1.1 ausgerollt wird – oder erst in One UI 6.0, die auf Android 14 OS basiert. Da die Funktion aber bereits in der Software enthalten ist, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis das Unternehmen das Feature vollständig freigibt.

