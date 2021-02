Wireless Air Charging: Oppo macht's durch die Luft

Soll heißen, Ihr könnt das Smartphone von der Ladematte anheben, daddeln und es lädt dennoch mit bis zu 7,5 Watt. Einziger Haken bislang: Das funktioniert nicht auf große Distanz, sondern bis maximal zehn Zentimetern Abstand von der Ladeeinheit. Dennoch bedeutet es, dass Ihr das Handset gleichzeitig nutzen und aufladen könnt und dafür kein Kabel vonnöten ist, wie Oppo auch in einem weiteren Clip erklärt.

✨ Wireless Air Charging ✨



Das Smartphone lässt sich gleichzeitig aufladen und benutzen, ohne an eine Ladestation oder ein Kabel gebunden zu sein!



Das Smartphone lässt sich gleichzeitig aufladen und benutzen, ohne an eine Ladestation oder ein Kabel gebunden zu sein!

Unsere adaptive Technologie sorgt außerdem für eine automatische Optimierung und höhere Ladeeffizienz.

Oppo ist schnell, aber nicht einziger Vorreiter

Als Stammleser wisst Ihr natürlich, dass Oppo die Idee des Aufladens durch die Luft nicht exklusiv hatte. Kürzlich erst berichteten wir schließlich darüber, dass auch Motorola und vor allem Xiaomi sehr ambitioniert an solchen Lade-Optionen arbeiten. Beide wollen ihre Smartphones jeweils auch über eine Distanz von einem Meter befüllen können, wobei Xiaomis Pläne mit ihrem Mi Air Charge schon recht weit fortgeschritten wirken.

Während Xiaomi also eine größere Distanz zu beherrschen scheint, will Oppo dank adaptiver Technologie für höhere Ladeeffizienz sorgen und ist damit ja auch erfolgreich: Während man wie bereits erwähnt bis zu 7,5 Watt bieten kann, ist bei Xiaomi derzeit bei fünf Watt Schluss.

So oder so wird es spannend sein zu sehen, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Auch, wenn die Technologien sich noch in frühen Stadien befinden und lediglich auf Konzept-Basis demonstriert werden können, ist jetzt schon klar, dass sich auf diesem Gebiet in absehbarer Zeit viel abspielen wird. Darüber, dass es ausschließlich chinesische Hersteller sind, die hier vorpreschen und nicht etwa Apple oder Samsung, wundert sich in der Branche vermutlich niemand. Aber ich bin sicher, dass auch diese beiden Smartphone-Giganten da nicht tatenlos zusehen werden und sicher auch schon ihre Pläne dazu in irgendeiner Schublade liegen haben.