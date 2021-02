Android: Diese 6 neuen Features erwarten Euch ab März

Smartphones mit Android werden in der nächsten Zeit um sechs neue Features erweitert! Google stellte die neuen Funktionen auf seinem Blog "The Keyword" vor und gibt an, Android-Smartphones sicherer und einfacher in der Bedienung zu machen. Ist bei den Neuerungen etwas für Euch dabei?

Handys ab Android 6.0 werden in den nächsten Tagen um sechs neue Funktionen erweitert

Für die meisten werden wohl der neue Passwort-Check und ein Dark-Mode für Google Maps wichtig sein

Auch für Android Auto, die barrierefreie Bedienung und den Google Assistant gibt es Neuerungen