Xiaomi 12 Ultra: Zyklop-Cam wirft viele Fragen auf

Alles, was sich im Xiaomi-Fanlager versammelt, wartet derzeit auf das Xiaomi 12 Ultra. Nachdem wir das Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und das Xiaomi 12X bereits kennen, fehlt nur noch das Spitzenmodell. Über die letzten Monate gab es immer wieder Leaks zu diesem Flaggschiff-Smartphone. Darunter auch mehrere, die sich mit dem Kamera-Layout beschäftigten, welches an ein großes Zyklopenauge erinnert.

Weiterlesen: Das Xiaomi Mi 11 Ultra im ausführlichen Test

Xiaomi 12 Ultra mit originellem und verwirrenden Kamera-Design

Im Gegensatz zum Xiaomi Mi 11 Ultra, das Ihr im Artikelbild oben seht, wird der Look der Kamera auf der Rückseite des Xiaomi 12 Ultra komplett anders aussehen. Frühere Leaks ließen bereits vermuten, dass wir es mit einem großen, kreisrunden Kamera-Array zu tun bekommen. Zuletzt gab es durchgesickerte Bilder von Prototypen und Handyhüllen des Xiaomi 12 Ultra – und jetzt gibt es ein neues Bild, welches die Gerüchte zu bestätigen scheint. Seht selbst:

Ein großes Zyklopenauge – und jede Menge Löcher / © Slash Leaks

Wir sehen im Bild die vermeintliche Rückseite des Xiaomi 12 Ultra und stellen fest, dass sich um den großen Hauptsensor kreisförmig angeordnet jede Menge Aussparungen befinden. Noch haben wir keinen Schimmer, wofür diese allesamt taugen sollen. Neben der Hauptkamera dürfen wir wohl mit einem Teleobjektiv und einem Ultraweitwinkel rechnen, dazu noch ein Tiefensensor und natürlich der Blitz. Wir sehen aber insgesamt acht Aussparungen – das wird also noch spannend!

Wir sehen aber nicht nur Löcher, sondern auch Informationen am unteren Rand der Kamerainsel. Da finden wir den Hinweis, dass der 120-fache Zoom des Vorgängers wieder zum Einsatz kommen dürfte. Außerdem lesen wir, dass der Brennweitenbereich zwischen 12 und 120 mm liegt. Davon ausgehend, dass uns Xiaomi hier eine Triple-Cam präsentiert, fällt es schwer, sich für all die Aussparungen einen Verwendungszweck zu überlegen.

Das macht die Sache aber interessant und wer weiß: Vielleicht wissen wir schon in wenigen Tagen mehr! Am 20. Mai präsentiert Qualcomm mindestens einen neuen Snapdragon. Und sollte es der auch fürs Xiaomi 12 Ultra erwartete Snapdragon 8 Gen 1+ sein, könnte auch das Xiaomi 12 Ultra direkt vor der Tür stehen.

Wir halten Euch hier bei NextPit auf dem Laufenden, versprochen. Ob es tatsächlich so ein Zyklopenauge wird und was neben der Hauptkamera noch alles an Bord ist, besprechen wir, sobald die Infos vorliegen.

Derweil könnt Ihr in den Kommentaren gerne spekulieren, wie sich die Kameras des Xiaomi 12 Ultra gegenüber dem Xiaomi 11 Ultra verbessert haben. Und wer weiß: Vielleicht hat ja einer von Euch eine clevere Erklärung für all die Aussparungen.