Xiaomi-Friday: Große Community-Sparaktion beginnt!

Der Deal-November hat nun auch für alle Xiaomi-Fans, und solche, die es noch werden wollen, offiziell begonnen. Denn der Hersteller läutet mit dem Xiaomi-Friday offiziell die Angebotsphase ein. Heute, am 8. November, beginnt die sogenannte "Pre-Heat"-Phase und wir bekommen nicht nur die ersten Deals präsentiert, sondern Xiaomi hat noch einige Aktionen für die eigenen Kunden auf Lager. Was es mit dem Xiaomi-Friday auf sich hat und ob sich die Angebote wirklich lohnen, verraten wir Euch natürlich in diesem Artikel.

Xiaomi leitet bereits jetzt die Deal-Feiertage ein. Mit massenhaft Angeboten und spannenden Community-Aktionen könnt Ihr seit dem 8. November richtig Geld sparen. Doch das Wichtigste zuerst: Was genau hat es mit dem Xiaomi-Friday auf sich? Es handelt sich um eine groß angelegte Aktion, bei der Ihr deutlich reduzierte Geräte aus dem gesamten Xiaomi-Portfolio kaufen könnt. Dabei gibt es drei Phasen. Die erste beginnt heute, am 8. November und nennt sich Pre-Heat-Phase.

Ab der zweiten Phase, die am 18. November beginnt, geht es dann richtig los mit den Angeboten. Während dieser findet Ihr allerhand Angebote auf den offiziellen Xiaomi-Seiten. Ab dem 28. November beginnt dann noch die Extrarunde, die bis zum 01. Dezember dauert und Euch spannende Deals anbietet.

Was ist so besonders an der Aktion?

Neben den Deals ermöglicht der Hersteller auch die aktive Teilnahme der Community. So könnt Ihr beispielsweise den neuen Xiaomi Trueclean W10 aktiv reduzieren, indem Ihr dem Gerät einen Like gebt. Bei 2.999 Likes senkt der Anbieter den Preis von 799,99 Euro auf 699,99 Euro. Zusätzlich könnt Ihr Euch noch Mi-Coins verdienen. Diese dienen als Währung, um Euch einen Gutschein zu sichern. So erhaltet Ihr beispielsweise einen Coupon im Wert von 30 Euro für 1.000 solcher Coins. Um die digitale Währung zu ergattern, müsst Ihr Euch beispielsweise täglich einloggen oder zum Newsletter anmelden.

Zusätzlich könnt Ihr Euch entweder einen 10-Euro- oder 15-Euro-Gutschein sichern, ohne Mi-Coins zu sammeln. Allerdings sind diese stark limitiert, Ihr solltet Euch also unbedingt beeilen. Außerdem könnt Ihr im Smart Life Showroom Euer ganz eigenes Smart Home einrichten und werdet sogar mit einem Coupon dafür belohnt. Alles was Ihr dafür braucht, ist ein Account auf der Website von Xiaomi.

Das sind die spannendsten Pre-Heat-Deals

Nun wollen wir Euch nicht länger auf die Folter spannen und verraten Euch direkt, um welche Deals es im Einzelnen geht. Neben dem Xiaomi Trueclean W10 könnt Ihr aktuell auch beim Redmi Note 11 Pro, dem Poco C40, der Redmi Watch 2 Lite und dem Xiaomi Smart Air Purifier 4 sparen. Wie üblich bei solchen Aktionen nutzt Xiaomi die unverbindliche Preisempfehlung zur Kalkulierung des Rabattes. Dementsprechend gibt es im Netz zwar auch günstigere Preise, aber dank der Coupons, die Ihr durch die Mi-Coins erhaltet, könnt Ihr allerdings auch hier noch einmal sparen und erhaltet somit Bestpreise.

Das sind sie, die interessantesten Pre-Heat-Deals. Vor allem das Redmi Note 11 Pro ist hier besonders spannend, denn das bekommt Ihr selbst ohne Gutschein aktuell nicht günstiger im Netz. Bei den anderen Angeboten finden sich zwar marginal bessere Preise im Netz, dank der Mi-Coins könnt Ihr die Angebote allerdings zu Bestpreisen senken.

Sobald es neue Angebote gibt, halten wir Euch in diesem Artikel natürlich auf dem Laufenden. Habt Ihr also Interesse am Xiaomi-Friday, solltet Ihr diese nicht verpassen.

Was haltet Ihr von der Aktion? Findet Ihr die Community-Einbindung gut oder wären Euch klassische Angebote lieber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!