Streetfotografie: Xiaomi gibt Euch mit Leica kostenlose Workshops

Wer von uns hat nicht schon einmal in dem Pro-Modus seiner Smartphone-Kamera-App herumgespielt. Aber Hand aufs Herz: Nur die Wenigsten unter uns wissen wirklich damit etwas anzufangen. Damit sich das ändert, hat Xiaomi anlässlich der kürzlichen Präsentation des Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro (Test), eine sogenannte Xiaomi Master Class in Kooperation mit Leica ins Leben gerufen. Kein Geringerer als der renommierte "Leica Akademie Instructor" Siegfried Hansen wird bis zum Ende des Jahres in ganz Deutschland durch kostenlose Workshops, mit dem Schwerpunkt "Streetfotografie" führen.