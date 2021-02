Xiaomi Mi 11 Ultra kommt mit zweitem Display & 120x Zoom

120x Zoom und 50MP Hauptkamera-Sensor

Das erste, was Euch beim Mi11 Ultra ins Auge fällt, dürfte der massive Kamerabuckel sein, der Berichten zufolge den 50MP-Hauptsensor, eine 48MP-Weitwinkelkamera und einen weiteren 48MP-Sensor enthält, der mit einem Periskop-Objektiv gepaart ist. Der YouTuber zeigt in dem Video zwei verschiedene Geräte und auch die Beschriftungen auf den Kameramodulen sind bei diesen beiden Modellen unterschiedlich. Der Text auf dem weißen Modell lautet "120X Ultra Pixel AI Camera", während der Text auf dem anderen Modell "120X, 12-120mm, 1:1.95-4.1" lautet. Die Änderung könnte darauf zurückzuführen sein, dass es sich hier noch um Prototypen handelt.

Ein Screenshot aus dem mittlerweile wieder offline genommenen Video / © TechBuff

Wir erfahren also, dass die Kamera einen 120-fachen Zoom unterstützt, wobei sicher sein dürfte, dass diese Zahl mit einem digitalen Zoom erreicht wird. Wir wissen also nach wie vor nicht, welche nativen optischen Zoomstufen mit dem Teleobjektiv dieses Telefons möglich sein werden. Die Chancen sind jedoch hoch, dass uns das Mi 11 Ultra die 10-fache Zoomfähigkeit des Galaxy S21 Ultra bietet. Der Leaker spricht auch darüber, dass das Device Wireless Charging mit 67 W unterstützt und wie es aussieht, können wir MIUI 12.5 auf dem Gerät erkennen.

Zweites Display auf der Rückseite!

Dies ist vielleicht das am meisten diskutierte Merkmal dieses geleakten Geräts. Das Mi 11 Ultra scheint ein winziges Display auf der Rückseite zu haben, das all das spiegelt, was man auf dem Hauptdisplay sieht. Die Idee hinter diesem Display ist vielleicht, es als Sucher zu nutzen, während man die rückwärtige Kamera für Selfies verwendet. In dem Video könnt Ihr sehen, dass dieses winzige Display uns exakt die Inhalte in winzig anzeigen kann, die eigentlich auf dem Haupt-Screen zu sehen sind.

Stellt sich nur die Frage, warum man das machen wollen würde. Es ist aber nicht das erste Mal, dass wir ein sekundäres Display auf der Rückseite eines 2021er Smartphones sehen: Auch das ROG Phone der nächsten Generation wird wahrscheinlich auch mit etwas Ähnlichem kommen, aber im Vergleich zu Xiaomis Ansatz sieht das dann doch ziemlich rudimentär aus.

Wir haben das Video hier für Euch eingebunden, aber denkt dran, dass es jederzeit wieder entfernt werden kann, da es nur ein Mirror des Originals ist und das Original-Video bereits wieder auf privat gestellt wurde.