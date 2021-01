Nächstes Asus ROG Phone soll winziges Display auf dem Rücken tragen

Abgesehen von den ersten Bildern ist auch ein geleaktes Video des Telefons auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo erschienen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Bilder, die im Web erschienen sind.

Unter den ersten Bildern, die durchgesickert sind, gab es einen Teaser für die Markteinführung des Telefons, wie MySmartPrice berichtet. Dieser Bericht enthielt auch ein Bild der Rückseite des Telefons mit einem kleinen Klebeband, das auf die Rückseite geklebt wurde. Auf diesem Bild sieht das kommende ROG Phone nicht allzu anders aus als sein Vorgänger von 2020.

ASUS ROG Phone 5 with secondary screen appears in a leaked video https://t.co/kQee4DsCAe #ASUS #Snapdragon888 #ROGPhone5 #ROGPhone4 pic.twitter.com/8tCTNerIW4

Diesem Bericht folgten jedoch schnell zwei Bilder des Telefons, die deutlich das Vorhandensein eines kleinen sekundären Displays auf der Rückseite zeigten. Dies ist genau die Stelle, an der das Klebeband auf den früheren Bildern angebracht war. Nur logisch, dass der zweite Bildschirm erst einmal versteckt wurde.

More live shots of the ROG Phone 5 leaked on Weibo.#asus #rogphone5 pic.twitter.com/ppa7yieO1Q