Snapdragon 888: Diese Smartphones bekommen den neuen Super-Chip

Wie mittlerweile üblich, handelt es sich auch beim Snapdragon nicht nur um eine einfache CPU, sondern um ein System-on-a-Chip (kurz SoC). Heißt: Viele verschiedene Komponenten wurden unter einem Dach zusammengefasst. Im Rahmen der gestrigen Präsentation gab das Unternehmen aber nur einen ersten Blick auf den neuen Snapdragon 888. Viele weitere Details werden heute – Qualcomms diesjähriges Tech Summit findet am 1. und 2. Dezember 2020 statt – und in den kommenden Tagen folgen.

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft 5G. So bietet der 888 ein in das SoC integriertes Modem, Qualcomms X60, für den neuen Mobilfunkstandard. Bei früheren Modellen, wie etwa dem Snapdragon 865 war der 5G-Chip noch ein eigenes Bauteil. Hersteller mussten also bislang Platz im bereits vollgepackten Smartphone schaffen, wenn sie 5G mit dem Qualcomm-Chip unterstützen wollten. Gleichzeitig dürfte die Integration des Modems auch dabei helfen, Strom zu sparen. Das X60-Modem erlaubt Downloadraten von bis zu 7,5 Gbps und Uploads von bis zu 3 Gbps.

Bestandteil des neuen Chips sind auch Verbesserungen bei der Künstlichen Intelligenz und dem Bildprozessor (Image Signal Processor, ISP). Die Kombination dieser soll etwa deutliche Verbesserungen bei Fotos unter schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht bieten, da die AI und Kamera automatisch die optimalen Einstellungen wählen können.

Snapdragon 888: Diese Hersteller kündigen Support an

Es wird erwartet, dass der neue Snapdragon 888 im kommenden Jahr in den meisten Android-Flaggschiffen zu finden sein wird. Konkret wurden bereits Asus, Black Shark, LG, Meizu, Motorola, Nubia, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi und ZTE genannt. Bei Motorola soll in der Moto-g-Familie und bei Oppo in der neuen Find-X-Serie der Snapdragon 888 zum Einsatz kommen, wie die Hersteller bereits verlauten ließen.

Qualcomm nannte Samsung nicht explizit, aber auch hier dürften die nächsten Galaxy-S21-Modelle auf den neuen High-End-Chip zurückgreifen – zumindest bei der US-Version. Bei OnePlus sind, ebenfalls im Hinblick auf die vergangenen Jahre, die OnePlus-9-Modelle sehr wahrscheinliche Kandidaten.

Wie bereits oben erwähnt, werden in den folgenden Stunden weitere Details zum Snapdragon 888 im Rahmen von Qualcomms Tech Summit ans Tageslicht kommen.

