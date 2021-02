Xiaomi Mi 11 vorgestellt: Kein Preisbrecher, dafür mit Ladegerät

Per Live-Stream hat Xiaomi das Mi 11 endlich auch für Europa offiziell angekündigt. Dabei bestätigte der Hersteller im Grunde genommen alle Details, die Ihr schon zur Vorstellung in China erfahren habt. Allerdings ist nun klar, dass Xiaomis neues Flaggschiff kein neue Preisbrecher sein wird, wie die Umrechnung der Yuan-Preise vermuten lies.

Knapp anderthalb Monate nach der Vorstellung des Xiaomi Mi 11 in China stellte der chinesische Elektronik-Riese das neue Flaggschiff auch in Europa vor. Im Rahmen des Live-Streams bestätigte Xiaomi im Grunde genommen all das, was das neue Handy auch in China bietet. Erfreulicherweise kommt auch hierzulande Qualcomms neuer Snapdragon 888 zum Einsatz.

Dem neuen SoC stellt Xiaomi 8 Gigabyte LPDDR5-RAM und bis zu 256 Gigabyte UFS 3.1-Speicher zur Seite. Die hohe Rechenleistung sorgt zudem dafür, dass das 6,81 Zoll große AMOLED DotDisplay nicht nur eine Auflösung von WQHD+ und eine 10-Bit-Farbtiefe darstellen kann, sondern auch eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet. Für Mobile Gamer besonders interessant ist zudem die hohe Abtastrate von 480 Hertz.

Triple-Kamera ohne Teleobjektiv

Der SD 888 bietet ein integriertes 5G-Modem und einen aktualisierten Image Signaling Processor, der die neuen Kameraeigenschaften des Mi 11 mit genügend Rechenleistung unterstützt. Auf der Rückseite kommt dabei eine Triple-Kamera mit einer maximalen Auflösung von 108 Megapixeln zum Einsatz. Ähnlich wie beim Samsung Galaxy S21 Ultra sorgt Xiaomi mit Nona-Pixel-Binning dafür, dass neun Pixel zu einem zusammengerechnet werden. Der Hauptkamera zur Seite stehen eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine Telemakro-Kamera mit Fixfokus und 5 Megapixeln. Die in eine Punch-Hole-Notch eingelassene Selfiekamera löst mit 20 Megapixeln auf.

Riecht wohl auch gut: Das Xiaomi Mi 11 ... Scherz, Ihr könnt es auch als Mikro nutzen. / © Xiaomi

Wie Xiaomi uns im Vorgespräch verriet, legt der Hersteller in diesem Jahr viel Wert auf die Nachbearbeitung der Dateien. So gibt es sowohl bei Fotos als auch bei Videos einen verbesserten Nachtmodus mit allen drei Kameras auf der Rückseite, den AI Eraser 2.0, um Objekte aus Bildern zu entfernen sowie etliche Fotofilter und Filmeffekte.

Fingerabdrucksensor mit Pulsmesser

Angetrieben wird das Mi 11 von einem Akku mit 4.600 Millamperestunden, den Ihr mit einer Leistung von 55 Watt schnell wieder aufladen könnt. Alternativ hierzu glänzt das Mi 11 mit schnellem Wireless-Charging, das mit 50 Watt arbeitet und mit einer Reverse-Ladefunktion, die andere Geräte über 10 Watt mit neuem Saft versorgt.

Gehen wir ein wenig mehr ins Detail, ist vor allem der Fingerabdrucksensor des Xiaomi Mi 11 spannend. Denn dieser befindet sich nicht nur unter dem Display, er wird auch zukünftig nach einem Software-Update den Puls des Nutzers messen können. Wann genau das Update kommt, konnte uns Xiaomi noch nicht verraten.

Xiaomi spendiert dem neuen Handy auch einen Dual-Bluetooth-Modus! / © Xiaomi

Eventuell liefert Xiaomi das Feature aber schon mit dem neusten Betriebssystem nach. Denn zusammen mit dem Mi 11 führt Xiaomi MIUI 12.5 ein, das endlich deinstallierbare System-Apps bieten wird. Die von vielen kritisierte Xiaomi-Bloatware könnt Ihr also einfach vom Gerät löschen. Das Update wird aber erst im zweiten Quartal 2021 für die Geräte Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro und eben Mi 11 verfügbar sein.

Preis, Verfügbarkeit und Ladegerät

Das Xiaomi Mi 11 könnt Ihr ab dem 25. Februar vorbestellen und zahlt dafür mindestens 799,90 Euro für die Variante mit 128 Gigabyte Speicherplatz. Wollt Ihr stattdessen 256 Gigabyte internen Speicher, werden weitere 100 Euro, also insgesamt 899,90 Euro, fällig. Auf jedes Mi 11 packt Xiaomi 2 Jahre Herstellergarantie und sorgt bei Displayschäden in den ersten Monaten einmalig für eine neue Frontscheibe aus Gorilla Glas Victus.

Spec-Sheet Hier seht Ihr die Specs des Mi 11 im Überblick Eigenschaft Mi 11 Display 6,81 Zoll / 120 Hz / WQHD+ / HDR10+ / Gorilla Glas Victus Größe / Gewicht 164,3 x 74,6 x 8,06 Millimeter / 196 Gramm SoC Qualcomm Snapdragon 888 mit Adreno 660 Speicher 8 GB LPDDR5 / 128 oder 256 GB UFS 3.1 / kein Micro-SD-Slot Hauptkamera 108 MP f/1.9 / 1/1.33" Ultraweitwinkel 13 MP / f/2.4 / 123° Sichtfeld / 1/3.06" Makro 5MP / f/2.4 / 1/5.0" / Fixed-Fokus Selfie-Kamera 20MP / 27mm / 1/3.4" Video maximal 8K bei 30 Bildern pro Sekunde Konnektivität 5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC / Infrarot Akku 4.600 mAh / 55-Watt-Schnellladen / 50 Watt Wireless / 10 Watt Reverse Farben Midnight Grey / Horizon Blue Preis 799,90€ / 899,90€

Während sich chinesische Kunden zwischen einer von zwei Varianten mit und ohne Ladegerät entscheiden können, kommt das Mi 11 hierzulande immer mit Kabel und Stecker. Hierdurch könnt Ihr das 55-Watt-Schnellladen auch direkt nutzen, habt dafür aber ein weiteres Ladegerät in Eurem Heim-Inventar. Das Netzteil liefert 55 Watt Leistung und enthält Galliumnitrid (GaN), wodurch es laut Xiaomi kleiner sein soll, als vergleichbare Ladegeräte.

Lediglich zwischen den Speichervarianten sowie den Farben Midnight Grey und Horizon Blue müsst Ihr Euch entscheiden. Die interessante Version mit Lederrückseite, die es in China gibt, wird es hierzulande nicht geben.