Xiaomi Poco F5 zum Bestpreis: Flaggschiff-Performance für 303 €!

Bei Xiaomi bekommt Ihr das Poco F5 5G derzeit zum absoluten Bestpreis. Dank einer aktuellen Aktion könnt Ihr Euch hier nämlich einen Coupon sichern, bei dem Ihr auf bereits reduzierte Ware noch einmal 20 Prozent sparen könnt und somit nur noch 303 Euro inklusive Versand für das Mittelklasse-Smartphone zahlt. Ob sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Im Zuge des gerade laufenden "Autumn Sale II" bietet Xiaomi* derzeit zahlreiche Rabatte an. Dabei sticht vor allem ein bestimmter Deal heraus, bei dem Ihr das Xiaomi Poco F5 5G zum absoluten Bestpreis erhaltet. Somit zahlt Ihr 379,90 Euro für die Smartphone-Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher. Auf der Produktseite könnt Ihr jedoch einen Coupon anfordern, der Euch noch einmal 20 Prozent einspart.

Das Poco ist ein Mittelklasse-Smartphone mit der Power eines Flaggschiffs. So hat es zumindest mein Kollege Rubens in seinem Test zum Poco F5 empfunden. Denn der 120-Hz-OLED-Bildschirm sorgt für eine klare Darstellung, auch wenn Ihr einmal schnellere Games zockt. Der Snapdragon 7 Gen 2+ ist jedoch das absolute Highlight und sorgt für eine ausgezeichnete Leistung, während Ihr keine Probleme mit der Stabilität befürchten müsst.

"Wie ein Zoom-, Zoom-, Zoomerang, zoom ich immer näher an Dich ran": v.l.n.r: x1, x2, x5, x10 / © NextPit

Auch bei der 64-MP-Hauptkamera, die zusammen mit der 8-MP-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Makrokamera ein Triple-Modul bildet, hat Xiaomi nicht gegeizt. So erhaltet Ihr sowohl bei Tag als auch bei Nacht wirklich ordentliche Aufnahmen. Zusätzlich hält der 5.000-mAh-Akku problemlos einen Tag und lässt sich auch innerhalb kürzester Zeit wieder aufladen.

Für wen lohnt sich der Xiaomi-Deal?

Wie bereits erwähnt, reduziert der Hersteller derzeit einige Geräte. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Oktober und so könnt Ihr Euch das Smartphone bereits ohne den Coupon deutlich günstiger sichern. Wählt Ihr den Gutschein auf der Produktseite des Xiaomi Poco F5* nun aus und entscheidet Euch für die Variante mit 8 GB RAM, seht Ihr im Warenkorb bereits den reduzierten Preis. Mit dem Versand kostet Euch der Midranger dann nur noch 303 Euro.

Der nächstbeste Preis im Internet liegt derzeit bei 348,99 Euro. Der bisherige Bestpreis hingegen bei rund 313 Euro. Somit liegt das derzeitige Angebot von Xiaomi noch einmal niedriger und Ihr könnt Euch das Gerät so günstig wie noch nie kaufen. Seid Ihr also auf der Suche nach einem wirklich guten und leistungsfähigen Mittelklasse-Smartphone für unter 400 Euro, seid Ihr hier an der richtigen Adresse.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bei der Xiaomi-Aktion bereits zugeschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!