Xiaomi Redmi Note 11 mit passenden Buds bei Blau.de zum Sparpreis!

Bei Blau.de könnt Ihr Euch aktuell das Xiaomi Redmi Note 11 mit den passenden Xiaomi Buds 3 Lite sichern. Hierbei schließt Ihr einen Tarif im Netz der Teléfonica ab und habt im Tarif 15 GB Datenvolumen zur Verfügung. Das Gesamtpaket kostet Euch gerade einmal 14,99 Euro monatlich. Ob sich das Ganze lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Wir haben (endlich) Dezember und das Jahr neigt sich in einem zügigen Tempo dem Ende zu, wodurch natürlich auch Weihnachten näher rückt. Ein Smartphone zu verschenken ist häufig recht teuer, doch bei Blau.de könnt Ihr Euch aktuell das Xiaomi Redmi Note 11 im Mobilfunktarif "Blau Allnet Plus" sichern. Hier hat der Anbieter nicht nur den Preis reduziert, sondern auch das Datenvolumen erhöht.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 11 Inkl. Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Das Xiaomi Redmi Note 11 nutzt ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. Als Prozessor nutzt das Smartphone einen Qualcomm Snapdragon 680 mit einer Speicherkonfiguration von 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Kamerasystem besteht aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- und zwei 2-Megapixel-Sensoren für Tiefen- und Makro-Informationen. Im ausführlichen Test erhielt das Xiaomi Redmi Note 11 satte 4,5 von 5 möglichen Sternen, schaut also auf jeden Fall einmal rein.

Lest auch: Weitere Angebote im Teléfonica-Netz gibt es in unserer o2-Tarifübersicht!

Lohnt sich das Xiaomi-Angebot von Blau.de?

Zusätzlich zum Smartphone gibt es hier noch die Xiaomi Buds 3 Lite obendrauf. Außerdem bucht Ihr hier noch eine Allnet-Flat im 4G-Netz der Teléfonica. Dabei könnt Ihr auf 15 GB Datenvolumen zurückgreifen und surft mit maximal 25 MBit/s im Internet. Dabei senkt Blau.de den monatlichen Preis von 17,99 Euro auf 14,99 Euro und erhöht gleichzeitig das Inklusivvolumen um 3 GB. Außerdem schenkt Euch der Anbieter die Anschlussgebühr und Ihr zahlt einmalig für die Geräte einen Euro insgesamt.

Blau.de-Übersicht Eigenschaft Xiaomi-Bundle Datenvolumen 12 GB 15 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 17,99 Euro 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 365,75 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi Redmi Note 11 – 169,99 Euro

Xiaomi Buds 3 Lite – 18,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 7,37 Euro Zum Angebot

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr 365,75 Euro für das Angebot. Aktuell kostet Euch das Smartphone knapp 170 Euro, allerdings ohne einen passenden Vertrag. Wie Ihr seht, zahlt Ihr hier also effektiv rund 7,37 Euro pro Monat für den Tarif, was ein wirklich guter Preis für eine 15 GB Allnet-Flat ist.

Passend zum Deal: Weitere Top-Smartphones findet Ihr in unserer Übersicht zu den besten Smartphones unter 200 Euro!

Auch wenn Blau.de Euch hier einiges schenkt, müsst Ihr beachten, dass zum einen kein Zugang zum 5G-Netz möglich ist und zum anderen eine Bandbreite von 25 MBit/s im Download durchaus noch Wünsche offen lässt. Seid Ihr allerdings nicht jeden Tag für Stunden im Zug unterwegs, reicht diese definitiv aus. Außerdem solltet Ihr etwas Zeit einplanen, denn wie üblich müsst Ihr das Smartphone erst einmal von unnötiger Bloatware befreien und auch Werbung im Betriebssystem ist leider weiterhin vorhanden. Macht Euch das allerdings nichts aus, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr schon eine Idee, was Ihr Euren liebsten zu Weihnachten schenken wollt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.