Xiaomi SU7: Handy-Hersteller lädt zum Elektro-Auto-Launch-Event ein

Xiaomi lädt via X (ehemals Twitter) zu einem Launch-Event ein, der bereits morgen, am 28. Dezember im Heimatland China stattfinden wird. Thema werden die beiden in Kürze erwarteten ersten Elektroautomobile sein, dessen Namen durch die Zertifizierungsbehörden als Xiaomi SU7 und Xiaomi SU7 Max bestätigt wurden. Auch erstes Bild- und Videomaterial wurde von den nach eigenen Worten bezeichneten "Tesla Model S"- und "Porsche Taycan Turbo"-Konkurrenten gesichtet.

Xiaomi SU7 und SU7 Max: Die ersten E-Autos des Handy-Herstellers

Das Xiaomi SU7 (Max) beim Promo-Shooting. / © Xiaomi

Es ist längst kein Geheimnis mehr, trotz hoher Vertragsstrafen von 380.000 Euro, sofern ein Geheimhaltungsvertrag (Non-Disclosure Agreement - NDA) gebrochen wird, sind die beiden ersten Elektroautos von Xiaomi bereits bei der Zertifizierungsbehörde und in freier Wildbahn gesichtet worden. Unter den Namen Xiaomi SU7 und Xiaomi SU7 Max – man behält also auch seine Nomenklatur bei – wird man die beiden Fahrzeuge in Kürze der Öffentlichkeit präsentieren.

Doch trotz offiziellen Teaser via X (ehemals Twitter), wo man unter dem Titel Stride für den 28. Dezember um 14:00 Uhr (7:00 Uhr Berlin) zu einem EV-Technology-Launch-Event einlädt, wird man wohl die beiden E-Cars bisher nicht morgen präsentieren. Denn der Xiaomi-Gründer und amtierender CEO Lei Jun machte ebenfalls auf X – hier jedoch auf seinem Kanal – klar, dass am Donnerstag keine Produkte präsentiert werden. Vielmehr möchte man die avisierten drei Stunden nutzen, um über Elektromobilität und verwendete Technologien zu berichten.

Lei Jun benennt bereits Konkurrenten

So sieht das erste Elektroauto des Smartphone-Herstellers Xiaomi aus. / © Xiaomi

In einem kleinen Q&A gibt der CEO unverhohlen bekannt, dass das Xiaomi SU7 ein echtes "Leistungsmonster" werden soll und in direkter Konkurrenz mit dem Tesla Model S und dem Porsche Taycan Turbo stehen wird. Ähnliche STrategien kennt man von dem Smartphonehersteller auch von Launch-Events wie dem Xiaomi 13 (Test) wo man sich gern mit dem Apple iPhone 14 (Test) oder dem Samsung Galaxy S23 (Test) vergleicht. Für mich sieht der Xiaomi SU7 aber eher wie ein verkappter Mazda RX8 aus. Die beiden Buchstaben stehen btw für "Speed Ultra".

In dem Zusammenhang: Der große nextpit-E-Bike-Vergleich!

Nicht nur erste Bilder sind beim Promo-Shooting durchgesickert, auch erste Videos sind im Internet bereits zu finden, wo das erste Xiaomi-Elektroauto bei einer Testfahrt gesichtet wurde.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Funfact, dass man das "Mi-Logo" auch bei dem E-Auto beibehalten wird. Zwar nicht in dem auffälligen Orange, aber in Grau (Silber), wie nun die eigens auf Sina Weibo eingerichtete Seite dokumentiert.

Affiliate Angebot Xiaomi 13T Pro

Was haltet Ihr von den ersten beiden Elektroautos von Xiaomi? Angeblich soll der Preis ebenfalls die Konkurrenz schockieren. Ist ein Xiaomi SU7 eine Option für Euch? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.