4,49 € gespart: Diese Profi-App ist ein Traum für Schüler & Studenten

In einer Sache sind sich viele Menschen einig: Mathematik ist manchmal so abstrakt, dass das Durchschnitts-Hirn abschaltet! Daher stellen wir allen Schülern und Eltern von Schülern heute eine kostenlose App für Android vor, die Graphen in einer 3D Ansicht abbilden kann. Visual Math 4D ist ein grafischer Taschenrechner und kostet regulär 4,49 Euro.

Angebot für Visual Math 4D läuft in 3 Tagen ab

Anwendung enthält keine Werbung oder In-App-Käufe

Visual Math 4D hat im Google Play Store eine Bewertung von 4,3 Sternen bei 861 Bewertungen und wurde über 100.000 Mal heruntergeladen.

Visual Math 4D ist ein grafischer Taschenrechner für Android, mit dem Ihr Eure mathematischen Gleichungen visualisieren und lösen könnt. Die App unterstützt verschiedene Arten von Gleichungen – sphärische, parametrische, polare, kartesische und implizite – die in 2D und 3D visualisiert und animiert werden können. Ihr könnt auch Vektorfelder in 2D und 3D zeichnen und animieren.

Ihr könnt Visual Math 4D kostenlos aus dem Google Play Store herunterladen.

Warum lohnt sich der Download von Visual Math 4D?

Ganz ehrlich? Ich habe kein einziges Wort von dem verstanden, was ich im obigen Absatz geschrieben habe. Wenn ich in der griechischen Mythologie so schlecht wäre wie in Mathe, würde ich sagen, dass Mathe die Ferse von Herkules ist.

Aber ich verlasse mich auf die vielen positiven Bewertungen von Android-Usern, die viel gebildeter sind als ich. Denn scheinbar ist Visual Math 4D als ein echt guter Grafikrechner. Die Anwendung unterstützt Matrizen und Vektoren, trigonometrische und hyperbolische Funktionen, statistische Funktionen, logische und binäre Operationen und vieles mehr.

Visual Math 4D hat im Google Play Store eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen bei 861 Bewertungen und wurde über 100.000 Mal heruntergeladen. Die Anwendung enthält keine Werbung oder In-App-Käufe und erfordert keine Systemberechtigungen. Auch ein Konto oder eine Internetverbindung ist nicht erforderlich. Ein schneller Scan über die Exodus-Plattform zeigt uns, dass der Code der App keine Tracker enthält.

Mein Gehirn verkrampft sich, wenn ich all diese Formeln sehe / © NextPit

Visual Math 4D wird von appnova entwickelt, einem unabhängigen Entwickler aus Berlin, der eigentlich Ronny Weidemann heißt. Der Entwickler hat außer einer kostenlosen Lite-Version von Visual Math 4D keine weitere Anwendung im Angebot. Er hat auch keine Datenschutzrichtlinie verfasst. Da aber in der Anwendung praktisch keine Daten abgefragt werden, hielt er dies wohl für unnötig.

Über die Funktionalität der Anwendung kann ich kaum etwas sagen. Aber das minimalistische Interface ist sehr sauber und die Animationen sind überraschend flüssig (die Framerate scheint bei 60 FPS zu liegen). Es ist eine Nischenanwendung, ganz sicher. Aber ich sehe nichts, worüber ich mich beschweren könnte.

Was haltet Ihr von Visual Math 4D? Habt Ihr die Anwendung heruntergeladen, um sie zu testen? Schreibt mir in den Kommentaren, was Ihr von der App und unseren News zu kostenlosen Apps haltet.