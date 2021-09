Qualcomm aptX Lossless: CD-Qualität über Bluetooth

Qualcomm aptX Lossless Audio offiziell vorgestellt

Unterstützt verlustfreie CD-Qualität (16 Bit bei einer Abtastrate von 44,1 kHz) via Bluetooth

Verfügbarkeit noch ab Ende 2021

Lossless Audio, also verlustfreier Sound, ist ein neuer Trend bei Musik-Streaming-Diensten. Sowohl Amazon Music Unlimited als auch Apple Music bieten Ihren Kund:innen mittlerweile starken Sound ohne Aufpreis, auch Spotify will nachziehen. Problem dabei, wie wir bei der lebhaften Debatte um die Apple AirPods Max feststellen konnten: Über kabellose Kopfhörer profitieren wir nicht immer von dieser Qualität. Genau da setzt Qualcomm jetzt mit aptX Lossless Audio an.

Verlustfreie CD-Qualität via Bluetooth

Vor einigen Monaten stellte Qualcomm seine Snapdragon-Sound-Technologie vor, die jetzt um den Codec aptX Lossless Audio erweitert wurde. Damit beschert uns Qualcomm einen verlustfreien Audiocodec, der CD-Qualität auch über Bluetooth liefert. Lest dazu unbedingt auch Bens Artikel, der Euch alles verrät, was Ihr über Bluetooth-Codecs wie AptX wissen müsst.

Unterstützt werden laut Qualcomm 16 Bit bei einer Abtastrate von 44,1 kHz, was verlustfreier CD-Qualität entspricht. Je nach Bluetooth-Verbindung oder auf Nutzerwunsch wird die Qualität skaliert. Als Nutzer:in hat man auch die Wahl zu 24-Bit-Audio bei 96 kHz. Bei schlechter Verbindungsqualität wird auf bis zu 140 kbit/s herunterskaliert, im Optimalfall sind aber knapp 1 Mbit/s möglich. Hierbei passt man sich auch durch eine automatische Erkennung an, welche prüft, ob eine Quelle verlustfreies Audiosignal liefert.

Der Codec soll dabei verlustfreies Audio automatisch aktivieren, sobald ein Lossless-Titel abgespielt wird. Qualcomm listet in seiner Ankündigung folgende Funktionen und Spezifikationen für aptX Lossless auf:

Verfügbarkeit ab Ende 2021

Der Haken an der Nummer ist, dass wir erst bei entsprechender neuer Hardware von diesem neuen Codec profitieren. Zu lange sollte es dennoch nicht dauern, denn James Chapman (Vice President und General Manager, Qualcomm Technologies International, Ltd), erklärt:

Da viele führende Musik-Streaming-Dienste inzwischen umfangreiche verlustfreie Musikbibliotheken anbieten und die Nachfrage der Verbraucher nach verlustfreiem Audio wächst, freuen wir uns, diese neue Unterstützung für verlustfreies CD-Audio-Streaming für Bluetooth-Kopfhörer und -Headsets ankündigen zu können, die wir unseren Kunden noch in diesem Jahr zur Verfügung stellen wollen.

Ob dann auch erste Produkte noch in diesem Jahr erscheinen? Ich glaube es eher nicht. Aber Anfang 2021 dann gibt es ordentlich was auf die Ohren – und das auch kabellos.