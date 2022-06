60 GB High-Speed-Volumen nur 20 €: Tarif-Hammer bei Mobilcom-Debitel

In unserem heutigen Tarif-Check präsentieren wir Euch einen Tarif mit satten 60 GB Datenvolumen im Netz der Teléfonica. Beim Angebot von Mobilcom-Debitel erhaltet Ihr einen der green LTE Tarife und zahlt gerade einmal 19,99 Euro im Monat. Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit viel Surf-Volumen, könnte dieser Deal also genau richtig für Euch sein!

Gerade bei Mobilfunkverträgen achten viele allein auf das monatliche Datenvolumen. Allerdings finden wir in unseren Tarif-Checks immer wieder heraus, dass Anbieter die Download- und Upload-Geschwindigkeiten bei Datentarifen stark beschränken. Aus diesem Grund ist der Deal im Netz der Telefónica bei Mobilcom-Debitel echt spannend. Denn hier sind maximal 250 Mbit/s im Download drin.

Darüber hinaus bindet Ihr Euch nicht ganze 24 Monate an den Anbieter, sondern könnt den Vertrag noch monatlich kündigen. Auch den Vertragsbeginn könnt Ihr dabei frei auswählen. Zu den monatlichen Kosten von 19,99 Euro kommt allerdings eine einmalige Anschlussgebühr. Aktuell reduziert Mobilcom-Debitel diese jedoch von 39,99 Euro auf 9,99 Euro. Schauen wir uns den Tarif also im Check mal genauer an.

Lohnt sich das Tarif-Angebot von Mobilcom-Debitel?

Bei dem green LTE Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat. Zusätzlich surft Ihr mit einer Bandbreite von maximal 225 MBit/s, was für solche Tarife doch eher unüblich ist – ein gewaltiger Pluspunkt also. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit, Ihr solltet Euch also beeilen, wenn Ihr einen neuen Tarif abschließen möchtet. Nachfolgend findet Ihr alle Eckdaten noch einmal übersichtlich in unserer Tarif-Check-Tabelle.

green LTE Übersicht Eigenschaft green LTE 60 GB Datenvolumen 60 GB Bandbreite max. 225 MBit/s Allnet-Flat? Ja 5G? - Mindestlaufzeit 1 Monat Anschlussgebühr 39,99 € 9,99 € Monatliche Kosten 19,99 € Zum Angebot

Normalerweise kostet der Tarif bei Mobilcom-Debitel 39,99 Euro im Monat. Somit spart Ihr aktuell ganze 20 Euro monatlich. Hinzu kommt eine ordentliche Bandbreite und die Besonderheit, dass Ihr den Tarif monatlich kündigen könnt. Die Vergünstigung der Anschlussgebühr spricht ebenfalls für ein wirklich gutes Angebot.

Leider gibt es auch hier einen kleinen Wermutstropfen, denn Ihr müsst auf das neue Mobilfunknetz 5G verzichten. Wollt Ihr Euer 5G-fähiges Smartphone voll und ganz ausnutzen, schaut also am besten in unseren Tarifübersichten zu Vodafone, der Deutschen Telekom und O2 vorbei. Die Anbieter bieten allesamt 5G-Verträge mit und ohne Smartphones an.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr schon Erfahrungen mit solchen Angeboten gemacht? Teilt sie der NextPit-Community in den Kommentaren mit!