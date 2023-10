8 GB für 4,99 €: Jetzt die neuen Lebara-Angebote sichern!

Befindet Ihr Euch viel im Ausland oder habt dort Familie und Freunde, dürften Eure Telefonrechnungen höher sein als so manches Bruttoinlandsprodukt kleinerer Inselstaaten. Der Mobilfunkanbieter Lebara möchte die Welt verbinden und bietet daher in seinen Handytarifen eine Kombination aus Allnet-Flat und Freiminuten in bis zu 50 Länder an. Derzeit könnt Ihr Euch hier unter anderem 8 GB Datenvolumen für 4,99 Euro in der Aktionsvariante "HELLO! XS Plus Online" sichern.

Affiliate Angebot Lebara-Tarife Sichert Euch gratis Minuten ins Ausland zum kleinen Preis bei Lebara!

Der Anbieter ist zwar vor allem für seine guten Prepaid-Tarife bekannt, allerdings handelt es sich bei diesen Deals um zwei Mobilfunktarife mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Die kleinere Variante, die bereits erwähnte XS-Version, erhaltet Ihr 8 GB Datenvolumen und könnt 60 Minuten ins Ausland telefonieren. Dafür zahlt Ihr gerade einmal 4,99 Euro monatlich. Der etwas größere HELLO! S Plus Online bietet Euch satte 25 GB Datenvolumen und 120 Auslandsminuten für 9,99 Euro im Monat.

Die Lebara-Tarife im Tarif-Check

Ansonsten ähneln sich beide Tarife von Lebara. Ihr habt eine maximale Download-Bandbreite von 25 MBit/s zur Verfügung und zahlt eine einmalige Aktivierungsgebühr von 15 Euro. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es als Dankeschön 10 Euro für Euch. Reichen Euch die ausgewiesenen Freiminuten ins Ausland nicht aus, könnt Ihr zudem weitere Flatrate-Minuten buchen. Hierbei bietet der Provider eines von drei Paketen an und Ihr zahlt beispielsweise nur 4,99 Euro für 240 Minuten.

Eigenschaft HELLO! XS Plus Online HELLO! S Plus Online Netz Telefónica Telefónica Datenvolumen 8 GB 15 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s max. 25 MBit/s 4G/5G 4G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 4,99 € 9,99 € Anschlussgebühr 15,00 € 15,00 € Wechselbonus 10,00 € 10,00 € Effektive Kosten pro GB ~ 0,65 € ~ 0,68 € Besonderheit 60 Minuten in 50 Länder 120 Minuten in 50 Länder Zum Tarif* Zum Tarif*

Die effektiven Kosten pro GB unterscheiden sich bei beiden Tarifen kaum. Wir haben hierzu auch die Anschlussgebühr und den Wechselbonus auf die gesamte Laufzeit für Euch eingerechnet, um Euch eine möglichst genaue Zahl zu nennen. Gerade die kleinere Variante ist mit 65 Cent pro GB auch im Vergleich zu anderen Anbietern recht günstig und die 60 Minuten in bis zu 50 Länder, runden das Angebot noch einmal ab.

Lieber ohne Mindestlaufzeit? Die besten Prepaid-Tarife im Check

Seid Ihr also auf der Suche nach einem Tarif, mit dem Ihr auch einige Zeit ins Ausland telefonieren könnt, solltet Ihr hier zuschlagen. Doch auch ohne diesen Bonus nutzen zu wollen, sind die beiden Handytarife ziemlich günstig und lohnen sich durchaus, falls Ihr auf keine hohe Bandbreite angewiesen seid.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Lebara gemacht? Teilt es uns in den Kommentaren mit!