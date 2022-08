80 € Cashback bei Vodafone: Diese Angebote machen's möglich

Vor einigen Wochen hatten wir über einen CallYa-Gutschein berichtet, der in der NextPit-Community hervorragend ankam. Jetzt gibt es eine neue Aktion bei Vodafone, über die Ihr einen 80-Euro-Gutschein als Cashback abgreifen könnt. Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smartphone und könntet Euch an eines der neuen iPhone-Modelle gewöhnen, ist die Aktion wirklich lohnenswert.

Affiliate Angebot Vodafone-Tarife mit 80 € Cashback

Denn Vodafone bietet seinen Gutschein, der über die Plattform BestChoice funktioniert, bei ausgewählten Verträgen für Apples iPhone-13-Serie an. In unserer großen iPhone-Übersicht könnt Ihr Euch über die Vor- und Nachteile aller aktuellen iPhone-Modelle informieren. Wir stellen Euch die Verträge in unserem Tarif-Check an dieser Stelle noch einmal genauer vor.

Vodafone-Tarife mit 80 Euro Cashback im Tarif-Check

Vodafone teilt seine Cashback-Aktion auf vier Young-Tarife und drei Handyverträge ab 28 Jahren auf. Damit Ihr direkt nach dem richtigen Vertrag für Euch suchen könnt, teilen wir unseren Tarif-Check in diese Kategorien. Starten wir mit den Verträgen, die Ihr abschließen könnt, wenn Ihr unter 28 Jahren alt seid.

Beachtet bitte, dass die Aktion nur bis zum 31.08.2022 gilt. Auf den verlinkten Aktionsseiten müsst Ihr Eure E-Mail-Adresse angeben und erhaltet dann weitere Informationen per Mail. Der Abschluss Eures neuen Handyvertrages funktioniert nach wie vor über Vodafone.

Young-Tarife mit 80 Euro Cashback

Die Aktionstarife lassen sich mit den iPhone-Modellen iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max kombinieren. Seid Ihr also vergleichsweise jung, habt Ihr hier die volle Auswahl aus allen aktuellen Modellen. Die Kosten belaufen sich wie folgt:

Young-Tarife mit 80 Euro Cashback Tarif / iPhone iPhone 13 mini im Vodafone Young M iPhone 13 im Vodafone Young M iPhone 13 Pro im Vodafone Young M iPhone 13 Pro Max im Vodafone Young M Datenvolumen 30 Gigabyte 30 Gigabyte 30 Gigabyte 30 Gigabyte 5G | Geschwindigkeit Ja | bis zu 500 Mbit/s Ja | bis zu 500 Mbit/s Ja | bis zu 500 Mbit/s Ja | bis zu 500 Mbit/s Anschlussgebühr 0 € 0 € 0 € 0 € Monatsgebühr 33,99 € 43,99 € 53,99 € 53,99 € Einmalzahlung 1 € 1 € 1 € 99,90 € Gesamtkosten Vertrag + Smartphone über 24 Monate 816,81 € 1.056,81 € 1.296,81 € 1.395,71 € Smartphone-Preis alleine im Preisvergleich 684,90 € 809,00 € 1.049,00 € 1.109,00 € Effektive Vertragskosten (Gesamtkosten minus Smartphone-Preis) 131,91 € 247,81 € 247,81 € 286,71 € Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot

Schließt Ihr einen dieser vier Verträge über die verlinkten Aktionsseiten ab, erhaltet Ihr im Anschluss einen Best-Choice-Gutschein im Wert von 80 Euro. Damit könnt Ihr direkt eine passende Handyhülle bei den teilnehmenden Märkten Saturn und MediaMarkt oder über Amazon beziehen.

Preislich profitiert Ihr bei allen Tarifen vom Wegfall der Anschlussgebühr sowie von einer günstigen Einmalzahlung. Diese beträgt allen Modellen nur 1 Euro – ausgenommen vom teuersten iPhone 13 Pro Max, das einmalig 99,90 Euro kostet. Anders als bei vielen anderen Tarifen steigt dafür der Monatspreis nicht, wenn Ihr Euch die für größere Variante des Pro-Modells entscheidet. Ein guter Kompromiss, den Ihr dank Cashback fast komplett zurückbekommt.

Tarife ab 28 Jahren mit 80 Euro Cashback

Seid Ihr über 28 Jahre alt, müsst Ihr bei Vodafone ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Gleichzeitig stehen Euch nur drei Tarife zur Auswahl, wenn Ihr vom 80-Euro-Gutschein profitieren wollt. Natürlich haben wir Euch wieder alle Kosten zusammengefasst.

Young-Tarife mit 80 Euro Cashback Tarif / iPhone iPhone 13 mini im GigaMobil S iPhone 13 mini im GigaMobil M iPhone 13 im GigaMobil S Datenvolumen 12 Gigabyte 25 Gigabyte 12 Gigabyte 5G | Geschwindigkeit Ja | bis zu 500 Mbit/s Ja | bis zu 500 Mbit/s Ja | bis zu 500 Mbit/s Anschlussgebühr 0 € 0 € 0 € Monatsgebühr 39,99 € 49,99 € 39,99 € Einmazahlung 1 € 1 € 1 € Gesamtkosten Vertrag + Smartphone über 24 Monate 1.008,81 € 1.200,81 € 1.248,81 € Smartphone-Preis alleine im Preisvergleich 684,90 € 684,90 € 809,00 € Effektive Vertragskosten (Gesamtkosten minus Smartphone-Preis) 323,91 € 515,91 € 439,81 € Zum Angebot Zum Angebot Zum Angebot

Verträge für die Pro-Modelle der iPhone-13-Serie gibt es für Menschen ab 28 Jahren leider nicht. Dafür profitiert Ihr auch hier vom Wegfall der Anschlussgebühr und einer geringen Einmalzahlung von nur einem Euro. Wie bei den Young-Tarifen erhaltet Ihr nach Abschluss des Vertrages einen BestChoice-Gutschein, den Ihr bei zahlreichen Onlineshops einlösen könnt.

Sucht Ihr gerade nach einem neuen Handyvertrag, ist die Cashback-Aktion eine gute Möglichkeit, sich direkt zum neuen Handy ein bisschen Zubehör zu kaufen. Oder findet Ihr die Angebote nicht gut? Teilt es uns in den Kommentaren mit!