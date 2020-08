AirPods: So will Apple die Sicherheit seiner Nutzer verbessern

Schon heute können aktuelle AirPods in Kombination mit einem iPhone den Hörer durch Siri unterstützen. So kann Siri etwas jederzeit durch einen Sprachbefehl aktiviert werden, um vielerlei Kommandos auszuführen. Gleichzeitig kann das iPhone die AirPods auch dazu nutzen, um beispielsweise eingehende Nachrichten vorzulesen.

In neuen Patenten beschreiben Apples Ingenieure aber noch einige andere hilfreiche Funktionen, die in Kombination mit den AirPods in Zukunft möglich sein könnten. Wie Patently Apple berichtet, haben sich die Erfinder in Cupertino unter anderem Gedanken zur Sicherheit der Nutzer gemacht.

In einem Patent erklärt man etwa, wie sich die AirPods an die Umgebung des Trägers anpassen können werden, um diesen auf mögliche Gefahren aufmerksam machen zu können. Insbesondere im Straßenverkehr kann zu laute Musik dazu führen, dass man beim Radfahren oder Joggen, wichtige Hinweise überhört.

Apples „kontextuelles Audio-System“ soll nun dabei helfen, derartige Risiken zu verhindern. Die Kombination aus AirPods und Smartwatch oder iPhone könnte dann dafür sorgen, dass beispielsweise die Lautstärke in den Kopfhörern automatisch reduziert wird.

Apples System soll erkennen können, ob ein Radfahrer in einer Gefahrensituation ist. / © Patently Apple

Das System soll dazu außerdem in der Lage sein, erkennen zu können, ob nur einer oder beide AirPods getragen werden. Sind beide AirPods in den Ohren, kann auch nur die Lautstärke in einem der beiden Kopfhörer reduziert werden. Dies könnte etwa abhängig davon passieren, an welchem Straßenrand man sich gerade befindet.

Durch die Kombination zwischen mehreren Geräten sei es möglich erkennen zu können, wie sich der Nutzer bewegt. So kann unterschieden werden, ob der AirPods-Träger sich etwa auf dem Fahrrad oder in einem Auto befindet. Dies soll es dem System wiederum ermöglichen, entsprechende Anpassungen zu treffen.

AirPods: Besseres Fitness-Training durch intelligente Matte

Apple will auch das Yoga-Training mit AirPods verbessern / © Patently Apple

Neben dem Patent zur potenziellen Erhöhung der Sicherheit hat man sich bei Apple auch Gedanken zu einem cleveren Fitness-Training gemacht. In Kombination mit einer neuartigen Fitnessmatte will man den Trägern der AirPods Tipps dazu geben, wie sie ihr Training verbessern können.

Sensoren in der Matte erkennen hier beispielsweise, ob man beim Yoga korrekt steht. Ist dies nicht der Fall, kann Siri aktiv eingreifen und dem Träger sagen, dass er oder sie sich in eine bestimmte Richtung bewegen soll. Dazu kann wie im Beispiel oben laufende Musik kurzzeitig unterbrochen oder in der Lautstärke reduziert werden.