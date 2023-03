Amazon Frühlingangebote: Die besten Deals zum Prime Day Light

Wart Ihr in den vergangenen Tagen auf der Website von Amazon? Wenn nicht, dann hättet Ihr fast die größte Verkaufsaktion im Frühling verpasst. Denn das größte Online-Versandhaus reduziert vom 27. März bis zum 29. März massenhaft Artikel. Sobald die Aktion beginnt, findet Ihr in diesem Artikel die besten Deals und wir verraten Euch natürlich auch, wie viel Ihr tatsächlich sparen könnt.

Der Amazon Prime Day zählt zu den beliebtesten Spar-Tagen eines jeden Internet-Nutzers. Nun möchte Amazon bereits im März die Sparfüchse aus Ihren Bauten locken und reduziert eine Vielzahl an Artikeln aus den verschiedensten Bereichen. Welche Deals sich wirklich lohnen, verraten wir Euch natürlich. Schaut also regelmäßig bei NextPit vorbei, um nichts zu verpassen.

Inhaltsverzeichnis:

Wann beginnt die Frühlingsaktion von Amazon?

Offiziell beginnt die Frühlingsaktion am 27. März um 18 Uhr – und dann geht's auch schon mit den ersten Deals los. Das Finale soll dann am 29. März um 23:59 Uhr mit den letzten Angeboten stattfinden. Um Euch die besten Amazon-Deals des Frühlings zu sichern, präsentieren wir Euch hier ab Montag unsere Auswahl. Habt Ihr eventuell selbst noch Deals gefunden, die für die Community spannend sind? Dann packt sie doch am besten in die Kommentare!

Hinweis: Anders als beim Amazon Prime Day können bei der Frühlingsaktion alle Amazon-Kunden profitieren. Möchtet Ihr dennoch die Versandkosten sparen und Eure neuen Tech-Deals so schnell wie möglich erhalten, könnt Ihr Amazon Prime hier 30 Tage lang kostenlos testen.

Um Euch die bestmöglichen Deals zu präsentieren, vergleichen wir die Preise mit den aktuellen Kursen im Netz. Der Online-Händler orientiert sich bei den Rabatten an den unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller, die teilweise schon Jahre bestehen.

Amazon Prime Music, Kindle & Co.: Amazon-Dienste zu günstigen Preisen

Wie üblich erwarten wir wieder besondere Angebote rund um die beliebten Amazon-Dienste von Kindle & Co. Um welche Deals es sich hierbei genau handelt und welche Vorteile Ihr davon erhaltet, verraten wir Euch dann am 27. März.

Echo Dot oder Show: Alexa jetzt günstig sichern

Was wäre eine Amazon-Sparaktion nur ohne spannende Deals rund um die beliebten Echo-Geräte? Auch während der Frühlingsaktion dürften sich hier wieder massenhaft Angebote tummeln. Ungünstigerweise ist es noch nicht abzusehen, ob es wirklich zu Rabatten kommt, allerdings gehen wir davon aus, dass Ihr Euch die beliebten Geräte während des Aktionszeitraums günstiger ergattern könnt. Mehr Informationen folgen dann am 27. März um 18:00 Uhr.

Apple, Samsung, Xiaomi & Co.: Die besten Smartphone-Deals im Frühling

Auch in der Rubrik "Smartphones" erwarten wir wieder eine Vielzahl an interessanten Angeboten. Wie die Prime Days bereits gezeigt haben, geizt Amazon hier nicht und bietet eine Vielzahl an verschiedenen Top-Geräten zu einem wirklich günstigen Preis an. Doch auch hier gilt, dass wir erst mehr wissen, sobald die Aktion wirklich startet. Natürlich erfahrt Ihr in diesem Abschnitt zuerst davon.

Saugroboter oder smarte Thermostate: Die besten Smart-Home-Deals für Euch

Interessiert Ihr Euch für Smart-Home-Angebote, dürftet Ihr während der Frühlings-Aktion hier durchaus fündig werden. Ob smarte Türklingeln, Saugroboter oder Thermostate – in der Regel finden sich dann massenhaft Angebote rund um die Themen Energiesparen und Sicherheit beim größten Online-Versandhaus. Ab Montag wissen wir dann natürlich mehr.

QLED oder OLED: Die besten TV-Deals der Aktion

Möchtet Ihr Euch einen neuen Smart-TV zulegen, habt Ihr zum einen die Möglichkeit, die neuen Amazon Fire TVs zu kaufen oder Ihr sichert Euch eines der Angebote während der Frühlingsaktion. Ob nun LG, Samsung oder Sony in den Deals zu finden sind, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht – allerdings verraten wir es Euch an dieser Stelle.

Hier freuen sich die Gamer: Die besten Gaming-Deals im Überblick

Für Gamer sind solche Deal-Tage natürlich eine reine Goldgrube. Denn gerade die Peripherie-Geräte für den Gaming-PC können mitunter wertvoll werden. Wir erwarten auch hier zahlreiche spannende Angebote. Um nichts zu verpassen, solltet Ihr also regelmäßig vorbeischauen.

Die erste Spar-Aktion des Jahres von Amazon

Wir freuen uns bereits jetzt wie Schneekönige auf die erste große Spar-Aktion von Amazon im Jahr 2023. Sollte dennoch nichts für Euch dabei sein, braucht Ihr Euch keine Sorgen machen, denn der erste Prime Day des Jahres 2023 ist bereits dick und fett für den 11. Juli im Kalender markiert.

Konntet Ihr Euch ein Schnäppchen sichern? Habt Ihr eventuell Deals, die wir verpasst haben? Dann teilt sie doch in den Kommentaren mit der Community!