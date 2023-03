Bis zu 25 % Rabatt: Top Saugroboter mit Wischfunktion krass reduziert!

Was gibt es Schöneres als den Frühjahresputz? Richtig, so ziemlich alles, was damit nichts zu tun hat. Um Euch etwas unter die Arme zu greifen und Euer Zuhause stets sauber zu halten, gibt es zwei richtig spannende Deals von Dreame. So spart Ihr satte 25 Prozent, wenn Ihr Euch für den Dreame L10s Ultra interessiert und rund 15 Prozent, wenn Ihr es auf den etwas günstigeren L10s Pro abgesehen habt.

Auf Amazon findet Ihr die beiden Angebote für kurze Zeit. Beide Sauger verfügen über eine ordentliche Saugleistung und haben darüber hinaus eine integrierte Wischfunktion zur Verfügung. Außerdem könnt Ihr sie problemlos in Euer Smart Home integrieren und via Alexa, Siri oder den Google Sprachassistenten mit Sprachbefehlen steuern. Welche Unterschiede es gibt und warum der L10s Ultra als einer der besten Saugroboter des vergangenen Jahres gehandelt wird, erfahrt Ihr im nachfolgenden Abschnitt.

Darum lohnen sich die Dreame-Angebote von Amazon so sehr

Dreame L10s Ultra

In unserem Test zum Dreame L10s Ultra konnte der Sauger mit wehenden Fahnen überzeugen. Allem voran weiß der smarte Staubsauger mit echter Premium-Leistung zu begeistern und erreicht mit 5.300 Pa eine starke Saugleistung. Die integrierte Wischfunktion bekommt selbst den hartnäckigsten Schmutz in den Griff und mit Hilfe der Absaugstation reinigt sich das Gerät auch selbst.

Der Dreame L10s Ultra sorgt für blitzeblanke Böden. / © NextPit

Ferner sorgt das Multi-Floor-Mapping und die 3D-Hinderniserkennung dafür, dass Ihr Euch keine Sorgen um Eure Möbel machen müsst, da der Dreame L10s Ultra diese ohne Probleme umkurvt. Der Akku fasst bis zu 5.200 Milliamperestunden und kann somit bis zu 210 Minuten reinigen, bevor er wieder aufgeladen werden muss.

Wie es sich für einen Premium-Sauger gehört, verfügt der Dreame zudem über eine integrierte Kamera, mit der Ihr ständig verfolgen könnt, wo sich das Gerät gerade befindet. Mit Hilfe ebendieser Kamera und der wirklich guten KI kann der Saugroboter zudem eine optimale Route berechnen, um die Reinigungszeit möglichst gering zu halten. Normalerweise kostet Euch der Premium-Sauger stolze 1.199 Euro, doch bei Amazon gibt es ihn nun für 899,25 Euro.

Dreame L10s Pro

Doch auch der Dreame L10s Pro muss sich nicht vor seinem Geschwistermodell verstecken. Er verfügt ebenfalls über eine satte Saugleistung von 5.300 Pa und auch die Wischleistung konnte uns in unserem Test zum L10s Pro mehr als überzeugen. Leider habt Ihr hier keine Absaugstation zur Verfügung, wodurch Ihr den Dreck noch selbst entfernen müsst. Allerdings fasst der Staubbehälter 450 Milliliter und auch der Wassertank ist mit 190 Millilitern Fassungsvermögen durchaus längere Zeit im Einsatz.

Der Dreame L10s Pro hat sich im NextPit-Test sehr gut geschlagen. / © NextPit

Für die nötige Power sorgt hier ebenfalls ein 5.200-mAh-Akku, wodurch der Sauger lange Zeit ohne Aufladung auskommt. Zur Hinderniserkennung nutzt der Dreame L10s Pro ebenfalls die 3D-Technologie des Herstellers und kann somit gefahrlos durch Eure Wohnung saugen. Bedauerlicherweise fehlt hier die Überwachungsfunktion, was aber für Freunde von Schutz der Privatsphäre sicherlich eher ein Pluspunkt ist.

Natürlich könnt Ihr den Dreame L10s Pro auch via Sprachbefehl steuern oder Ihr nutzt dafür die App des Herstellers, um die Reinigungsroute festzulegen oder den Standort zu ermitteln. In der Regel kostet Euch der Sauger 499 Euro, doch für kurze Zeit spart Ihr 70 Euro und zahlt bei Amazon nur noch 429 Euro.

