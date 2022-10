Apple iPhone 14: Achterbahnen lösen die Auto-Crash-Erkennung aus

Apples exklusive Funktion zur Erkennung von Autounfällen wurde mit dem iPhone 14 , der Watch Series 8 und dem Watch Ultra-Modell ausgeliefert. Es hat sich herausgestellt, dass Fahrgeschäfte in Freizeitparks die Funktion versehentlich auslösen können und dann den Notruf wählen. Zum Glück haben wir für Euch eine vorübergehende Lösung, um das zu verhindern. Ihr solltet dann auch in Zukunft Euer iPhone oder Smartwatch bei einer Achterbahnfahrt wieder mitnehmen können.

Die Apple Car Crash Detection kann auch ungewollt ausgelöst werden

Die Apple Crash Detection ist von der Idee her für schwere Verkehrs- und Autounfälle gedacht. Sie nutzt eine Reihe von Schwerkraft- und Beschleunigungssensoren, um auf intelligente Weise zu erkennen, ob Ihr Hilfe braucht oder auch nicht. Sobald dies erkannt wird, sendet die Software eine Warnung an den Nutzer. Wenn Ihr nicht innerhalb von 20 Sekunden reagiert, ruft Euer Apple iPhone 14 oder die Apple Watch über ein Mobilfunknetz die Rettungskräfte an und teilt Euren Status und Standort mit.

Überraschenderweise lösen Achterbahnen und andere Nervenkitzel-Fahrgeschäfte in Vergnügungsparks die Car Crash Detection auf Apples neuesten Geräten immer häufiger versehentlich aus. Wie das Wall Street Journal nun berichtet, kam es in einigen Parks zu einem Anstieg falscher Notrufe, die von den Besuchern unwissentlich abgesetzt wurden. Der Vorfall könnte sich auch in anderen Parks zu einem Trend entwickeln, wenn er nicht behoben wird.

Apple hat das Problem bereits eingeräumt. So heißt es, dass man in den kommenden Wochen ein Software-Update für kompatible Geräte veröffentlichen wird, um die falsche Auslösung der Crash Detection bei Achterbahnfahrten zu beheben.

So behebt Ihr die ungewollte Auslösung der Auto-Crash-Erkennung vorübergehend selbst

Derzeit gibt es eine ganz einfache und unkomplizierte Lösung, um zu verhindern, dass Euer iPhone 14 oder Apple Watch 8 die Crash Detection auslöst. Es wird empfohlen, den Flugzeugmodus zu aktivieren, den Ihr ganz einfach über das Kontrollzentrum Eures iPhone 14 oder der Apple Watch 8 und Watch Ultra mit Mobilfunkanschluss aufrufen könnt. Alternativ könnt Ihr Euer Gerät natürlich auch ausschalten. Letzteres ist jedoch nicht die beste Lösung, wenn Ihr Fotos oder Videos aufnehmen wollt.

Was denkt Ihr über die lebensrettenden Funktionen des iPhone 14 von Apple? Sind diese Funktionen für Euch ein Muss beim Kauf Eures nächsten Smartphones? Hinterlasst uns gern Eure Antworten im Kommentarbereich.