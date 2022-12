Apple iPhone 15 Ultra: Das wird wohl teuer!

Es ist zwar noch etwas zu früh, um über das Apple iPhone 15 zu sprechen, aber es sind bereits interessante Informationen aufgetaucht. Bereits die Apple Watch Ultra hat mit einem Startpreis von 999 Euro deutlich gemacht, dass der Konzern aus Cupertino keine echte Schmerzgrenze kennt, was den Preis anbelangt. Hinlänglich bekannt ist, das Apple im kommenden Jahr sein Pro-Max-Modell Apple iPhone 15 Ultra benennen wird. Und es scheint, als sei die Zusatzbezeichnung allein schon ein paar Euro wert.

Abgesehen von den Premium-Features des Geräts wie dem Titanium-Gehäuse und der periskopischen Kamera soll Apple laut dem Tippgeber "LeaksApplePro" einen Preis von 1.299 US-Dollar verlangen. Zum Vergleich: Das ist ein Unterschied von 200 US-Dollar zum Basismodell des iPhone 14 Pro Max, das je nach Speicherkonfiguration von 128 GB bis 1 TB zwischen 1.099 und 1.599 US-Dollar kostet. In Deutschland liegen wir bekanntlich etwas höher, was in diesem Fall einen Preis von 1.449 bis 2.099 Euro bedeuten.

Würde man diese regionale Preiserhöhung in den deutschen Preis inkludieren, kämen wir hierzulande auf einen Startpreis des Apple iPhone 15 Ultra von knapp 1.800 Euro – hoch bis 2.300 Euro. Denn es gibt noch eine weitere kleine Hiobsbotschaft!

Die Apple Watch Ultra bietet ein robusteres Design als die reguläre Apple Watch 8, aber sie ist teurer. / © Apple, Screenshot: NextPit

Größerer Speicherplatz und Arbeitsspeicher beim iPhone 15 Ultra

Zusätzlich zu den überschaubaren neuen Funktionen plant Apple, das iPhone 15 Ultra vom Start weg mit 256 GB internen Programmspeicher auszustatten. Sprich, eine 128-GB-Variante wird es mit dem Ultra-Modell nicht mehr geben. Was einerseits als durchaus schlüssig nachzuvollziehen ist, bedeutet im Gegenzug, dass der Startpreis für dieses Modell entsprechend steigt. Dem Tippgeber zufolge wird auch der Arbeitsspeicher auf 8 GB ansteigen. Das wäre vermutlich aufgrund des optimal abgestimmten Betriebssystems nicht zwingend nötig gewesen, doch die Community hat eine Anhebung zusehends gefordert.

Vermutlich weil Android-Geräte der Mittelklasse inzwischen auch standardmäßig mit 8 GB RAM verkauft werden. Während das ein oder andere Gaming-Smartphone bereits die 16 und 18 GB RAM geknackt haben, streben erste Hersteller wie die ZTE-Tochter Nubia mit der Marke RedMagic bereits die 20-GB-RAM-Marke an.

Ist das iPhone-Leak glaubwürdig?

Was die Authentizität angeht, hat die Quelle in der Vergangenheit eine eher durchschnittliche Erfolgsbilanz vorzuweisen. Von daher ist sie prinzipiell mit Vorsicht zu genießen. Der Kostenunterschied beim kommenden iPhone ist jedoch in vielerlei Hinsicht offensichtlich. Allein das Beispiel der Apple Watch Ultra zur doppelt so teuren Apple Watch 8 macht deutlich, was die Zusatzbezeichnung "Ultra" dem Konzern aus Cupertino wert ist.

Würdest Ihr Euch für diesen Preis ein iPhone kaufen? Wie viel seid Ihr bereit, für ein Premium-Smartphone auszugeben? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.