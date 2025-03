Neues von Apple: Diese Produkte werden diese Woche angekündigt

Auf X teilte Apple-CEO Tim Cook einen kurzen Teaser-Clip mit dem Satz: "There's something in the AIR." Die Animation hebt das Wort Air hervor, das dann schnell geschnitten wird - ein Hinweis auf ein schlankes und leichtes Gerät mit dem Air-Branding. Das genaue Produkt bleibt jedoch unklar.

Was hat Apple dieses Mal mit dem Air vor?

Die Vorstellung eines neuen MacBook Air wäre keine Überraschung. Das Gerät ist schon seit einiger Zeit in der Gerüchteküche und Mark Gurman von Bloomberg bestätigte kürzlich, dass eine Ankündigung noch in dieser Woche erfolgen könnte.

Obwohl es kaum Details gibt, wird erwartet, dass das aufgefrischte MacBook Air ein bescheidenes Upgrade des aktuellen M3 MacBook Air (Test) sein wird. Gerüchten zufolge wird es die gleichen 13- und 15-Zoll-Größen behalten und die verbesserte 12-MP-Ultrawide-FaceTime-Kamera mit Center Stage vom M4 MacBook Pro übernehmen.

Außerdem könnten wir schnellere Thunderbolt-4.0-Anschlüsse und eine neue Option für ein mattes oder Nano-Textur-Display sehen, das Apple vor kurzem in der M4 Mac- und M4 MacBook Pro-Produktreihe eingeführt hat.

Apples M4 MacBook Pro wird wahlweise mit einem matten oder Nano-Textur Liquid Retina XDR Display angeboten. / © nextpit

Unter der Haube verspricht der M4-Chip eine effizientere Verarbeitung, eine leistungsfähigere CPU und GPU sowie eine verbesserte Neural Engine zur Beschleunigung von KI-bezogenen Aufgaben. Dies könnte auch den Weg für neue Apple-Intelligence-Funktionen ebnen.

Was könnte Apple sonst noch mit dem Namen "Air" ankündigen?

Neben dem M4 MacBook Air könnte Apple Berichten zufolge auch aufgefrischte Modelle des iPad, iPad Air und AirTag vorstellen. Gurman spekuliert jedoch, dass diese kurz nach der Enthüllung des MacBook Air erscheinen könnten.

Das iPad der 10. Generation (Test) ist überfällig für ein Update. Daher ist es wahrscheinlich, dass Apple ein aufgefrischtes Modell mit einem neueren Prozessor und verbesserter Hardware vorstellen wird - möglicherweise mit einem Display, das mit dem Apple Pencil Pro kompatibel ist, und einem schnelleren USB-C-Anschluss. Wie das iPad Mini 7 (Test) könnte auch dieses Modell mit der Apple Intelligence ausgestattet sein, die von einem A18-Chip angetrieben wird.

Das iPad Air könnte einen M3 Prozessor und zusätzliche Hardwareverbesserungen erhalten, da das M2 iPad Air (Test) im Mai letzten Jahres auf den Markt kam. Jede Verbesserung, die über den Chipsatz hinausgeht, wäre eine willkommene Ergänzung.

Ein weiteres lang erwartetes Gerät ist der AirTag 2, über den schon seit letztem Jahr Gerüchte kursieren. Er soll 2025 auf den Markt kommen und könnte einen verbesserten Schutz gegen Stalking bieten, z. B. einen lauteren Lautsprecher, Maßnahmen gegen Manipulationen und einen verbesserten UWB 2-Chip (Ultra Wideband) für eine genauere Standortbestimmung.

Wann wird Apple die Ankündigung machen?

Apple hat noch kein genaues Datum für die Enthüllung bestätigt. Wenn sich die bisherige Entwicklung fortsetzt, könnte das M4 MacBook Air jedoch bereits am morgigen Mittwoch vorgestellt werden, und zwar zeitgleich mit der Vorstellung des iPhone 16e (Test) am 19. Februar.