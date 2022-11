Apple Smart Ring: Patent gibt Einblick auf mögliche Kompatibilität zum Reality-Pro-Headset

Apple wird nächstes Jahr sein erstes Mixed-Reality-Headset auf den Markt bringen. Zwar gibt es kaum Details zu dem Gerät, aber mehrere Patente aus Cupertino geben Hinweise darauf, was wir in den nächsten Jahren erwarten können. Aus einem neuen Patentantrag geht nun hervor, dass Apple intelligente Ringe verwenden will, um mehrdimensionale Steuerungen und Gesten in der Luft zu ermöglichen.

Ein neues Apple-Patent enthüllt den Apple Smart Ring.

Der Ring wird als Controller für das AR/VR-Headset dargestellt.

Es ist unklar, ob der Ring tatsächlich als Produkt auf den Markt kommt.