Apple Watch SE: Günstigere Smartwatch soll Series 3 ablösen

Im erst kürzlich vorgestellten iPhone SE der zweiten Generation steckt weitestgehend aktuelle Smartphone-Technik, die wir schon vom iPhone 11 kennen. Verpackt ist das ganze in der Form des iPhone 8. Kurzum: Altbackenes Design in Kombination mit aktueller Technik.

Diese Kombination ermöglicht es Apple, ein günstigeres Smartphone anbieten zu können, ohne an der Performance sparen zu müssen. Gleichzeitig dürfte das Gerät für viele Jahre noch Updates erhalten – Apples A13-Chip macht's möglich.

Ein ähnliches Prinzip soll Apple nun laut dem Leaker Komiya auf die Apple Watch anwenden. So soll im kommenden März eine Apple Watch SE erscheinen, die einen ähnlich Griff in Apples Baukästen darstellt.

Apple Watch SE

- Old design

- Replacement of Series 3

- S6 & W4 chip

- All 16GB

- Only Aluminium model

- Digital Crown with haptic feedback?

- Bluetooth 5.0

- international SOS calling (only cellular model)

- Coming next March

- Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH