Apple Watch: So tarnt Apple seine Prototypen

Technologieunternehmen sind – wie auch Automobilhersteller – bekannt dafür, Prototypen zukünftiger Hardware in unaufmerksamen Gehäusen zu verpacken. Während im Inneren die Zukunft von iPhone oder Apple Watch steckt, erkennt ein Außenstehender bestenfalls bei genauem Hinsehen, dass es sich um einen Prototypen handelt. Aber selbst wenn man dies bemerkt, bleibt häufig ungewiss, wie das neue Gadget wirklich aussehen wird.

Auf Twitter ist nun ein Bild eines angeblichen Apple-Watch-Prototypen aufgetaucht, welches die Smartwatch in einem bekannten, aber gleichzeitig ungewöhnlichen Gehäuse zeigt. Twitter-Nutzer Apple Demo hat mehrere Bilder des Prototypen in einem sogenannten „Security Case“ veröffentlicht.

Prototype Apple Watch (Original) with matching Security Case and box. The Security Case was used to conceal the design before release durning transportation; and makes the Watch look similar to an iPod Nano. #appleinternal pic.twitter.com/2q0y8l6oso