Fortnite-Streit: Epic will sich Rückkehr in den App Store erstreiten

Der nächste Gerichtstermin für Apple und Fortnite-Entwickler Epic ist bereits angesetzt – der Streit soll am 28. September weiter vor Gericht diskutiert werden. In einem neuen Dokument an Richterin Yvonne Gonzalez Rogers listet Epic nun die Gründe auf, warum das Spiel zeitnah wieder in dem App Store auftauchen soll. Ziel des Unternehmens ist eine einstweilige Verfügung, mit der man sich genau dies erstreiten will.

The Verge erinnert daran, dass die Richterin sich bereits bei einem ersten Treffen dagegen entschieden hatte, das Entfernen aus dem App Store vor einigen Wochen rückgängig zu machen. Als Grund nannte sie unter anderem, dass Epic keine Beweise vorgebracht habe, welche einen Schaden nachweisen. Gleichzeitig Richtern Rogers, dass Epic sich strategisch dazu entschlossen habe, das Abkommen mit Apple zu brechen – womit zumindest ein Teil der Schuld auf Epic entfällt.

In dem neuen Dokument erklärt Epic daher nun, dass die Reputation des Unternehmens unter Apples Maßnahmen gelitten habe. So sei beispielsweise die Zahl der täglich aktiven Nutzer in iOS um mehr als 60 Prozent seit der Entfernung aus dem App Store gefallen.

Gemessen wurde dabei bis zum 2. September. Am 27. August hatte Epic eine neue Season des Spiels gestartet, an der aber iOS-Nutzer nicht teilnehmen können. iOS-Spieler stecken damit in der alten Season 3 fest. Ein Update für iPhone und iPad, welches die neue Season beinhaltete, wurde von Apple abgelehnt, da es weiterhin die nicht genehmigte Verkaufsoption beinhaltete, welche den Stein vor einigen Wochen ins Rollen gebracht hatte.

Epic: iOS ist die größte Plattform für Fornite

Das Unternehmen nennt aber noch weitere Zahlen, mit denen man einen Schaden nachweisen will. So sollen 116 Millionen der insgesamt 350 Millionen Nutzer auf iOS spielen. 63 Prozent der Fortnite-Nutzer auf iPhone und iPad, spielen den Shooter ausschließlich auf ihren iOS-Geräten. Es sei damit der einzige Weg für sie, das Spiel zu spielen.

Epic bange nun darum, dass man diese Spieler – bezogen auf den Rückgang um 60 Prozent – niemals wieder sehen werde. In dem Dokument führt man weiter aus, dass Fortnite nicht nur ein Spiel sei, sondern auch eine Community, auf die sich die Spieler bislang verlassen konnten. „Durch das Entfernen von Fortnite aus dem App Store hat Apple Millionen von Nutzern von ihren Freunden und Verwandten in der Fortnite-Community getrennt“, so Epic.

Nachdem Apple eines der Entwicklerkonten von Epic entfernt hatte, kann das Spiel mittlerweile auch nicht mehr erneut heruntergeladen werden. iOS-Spieler, die Fortnite vor dem 28. August installiert hatten und seitdem nicht gelöscht haben, können es weiterhin nutzen.

Apple verwies als Reaktion lediglich auf eine frühere Stellungnahme. Darin sagte man unter anderem, dass Epics Vorgehen nicht fair gegenüber anderen Entwicklern sei. Das Gericht habe vorgeschlagen, dass Epic den App-Store-Richtlinien folgen solle, wie in den vergangenen Jahren. Epic habe sich aber dagegen entschieden. Man hoffe des Weiteren, dass man in Zukunft wieder zusammenarbeiten können, was aber leider aktuell nicht möglich sei.

Am 28. September soll die nächste Anhörung im Fall Epic gegen Apple stattfinden.