Audible-Deal bei Amazon: Als Oster-Angebot 6 Monate mit 50% Rabatt

Die Hörbuch-Flatrate Audible könnt Ihr Euch im Rahmen der Amazon Oster-Angebote aktuell mit 50 Prozent Rabatt sichern. Somit zahlt Ihr sechs Monate lang nur 4,95 Euro für den Dienst. Für den perfekten Einstieg in den Hörbuch-Katalog habe ich Euch einige Tipps der NextPit-Redaktion zusammengestellt.

Heute, am 22. März, startet Amazon seine Oster-Angebote und bietet ausgewählte Produkte zu reduzierten Preisen an. Dabei stach mir besonders ein Angebot für die Hörbuch-Flatrate Audible ins Auge, den ich wirklich empfehlenswert finde. Für ganze sechs Monate könnt Ihr Euch die Flatrate mit 50 Prozent Rabatt und somit für nur 4,95 Euro im Monat holen.

Zum Audible-Deal bei Amazon (6 Monate für 4,95€ – 50% Rabatt)

Der Deal eignet sich sehr gut dazu, um die Vielfalt an Hörbüchern für ein halbes Jahr voll und ganz auszuprobieren. Anschließend und auch während der sechs Monate könnt Ihr das Abo jederzeit kündigen.

Wie Amazon schreibt, umfasst der Katalog inzwischen 200.000 Titel, in die sich neben Hörbüchern auch die aktuell sehr beliebten Podcast mischen. Ich persönlich höre beim Joggen eigentlich ausschließlich Podcasts, damit ich ohne fremdem Beat im Ohr besser in meinen Laufrhythmus finde.

Sich dabei nicht nur unterhalten zu lassen, sondern per Buch etwas zu lernen, klingt für den Sommer nach einer guten Sache. Da ich Euch einen guten Start mit Audible mitgeben möchte, habe ich mich in der Redaktion einmal nach Hörbuch-Tipps umgehört.

Diese Audible-Hörbücher empfiehlt die NextPit-Redaktion

Dabei wurde ich förmlich überschwemmt von einer Flut am Empfehlungen und Lobpreisungen mancher Bücher. Ich fasse Euch die Tipps einmal übersichtlich zusammen.

Nir Eyal – empfohlen Hooked von Stefan

Warum hast Du heute eigentlich schon 97 Mal dein Smartphone entsperrt? Warum 22 Minuten durch den Instagram-Feed gescrollt, 31 Videos auf TikTok angeguckt? Und warum hast Du Dich darüber gefreut, erfolgreich in irgendeinem Aufbausimulationsspiel virtuelle Rohstoffe ohne jeden Gegenwert getauscht zu haben? Nir Eyal geht in Hooked der Frage auf den Grund, mit welchen Mechanismen (vor allem digitale) Produkte süchtig machen. Wenn Du wissen willst, was Deine Smartphone-Sucht mit dem steinzeitlichen Menschen als Ausdauerjäger zu tun hat, solltest Du hier unbedingt mal reinhören.

Hier geht's zu Hooked auf Audible

Die Zwerge – empfohlen von Antoine

Die Zwerge ist eine coole Fantasy-Serie, die klassische Fantasy-Elemente mit einer Tolkien'esquen Welt verbindet. Die Charaktere sind zudem toll geschrieben und machen im Laufe der Saga echt interessante Entwicklungen durch. "Die Zwerge" ist zudem das erste Buch der Serie und stellt somit einen guten Einstieg dar.

Hier geht's zu "Die Zwerge" auf Audible

Fabis Buchtipps

Fabi hatte keine Zeit, mir zu seinen zahlreichen Tipps einen kleinen Text zu schreiben. Drum gibt's seine Liste hier auf die schnelle Art!

Kitchen Confidential - Anthony Bourdain – mein eigener Lieblingsbuchtipp

Was machen Kellner eigentlich, wenn man sich über den schlechten Service beschwert? Naja, auf jeden Fall nichts Gutes und als einer ersten offen darüber geredet hat Anthony Bourdain. Kitchen Confidential ist ein super Einstieg in die Welt kulinarischer Hinterbühnen und da das Hörbuch von Bourdain selbst eingesprochen wurde, gilt meine Empfehlung gleich doppelt.

Hier geht's zu "Kitchen Confidential" auf Audible

So sollte der Einstieg in die Audible-Bibliothek gelingen! Natürlich freue ich mich auch darüber, wenn Ihr mir Eure Buchtipps in den Kommentaren mitteilt. Vielleicht entsteht hier ja ein kleiner Buchclub mit Empfehlungen, den wir anschließend ins Forum umverlegen. Ich freue mich drauf!

Die in diesem Artikel enthaltenen Links sind Afiliate-Links. Das bedeutet, NextPit bekommt hierfür eine kleine Gewinnbeteiligung. Für Euch entstehen dabei keine Kosten und auf die redaktionellen Inhalte hat dies keinen Einfluss.