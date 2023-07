Bester Prime-Day-Deal? Amazon Fire-TV-4-Serie um 500 Euro reduziert

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher für Euer Wohn- oder Schlafzimmer? Dann hat Amazon für wirklich kurze Zeit einen extrem spannenden Deal auf Lager. Denn ab dem 12. Juli um 07:30 Uhr könnt Ihr Euch den Amazon Fire-TV-4-Serie in der 55-Zoll-Variante für 189 Euro statt der angegebenen 699 Euro sichern.

Den unserer Meinung nach besten Prime-Day-Deal bekommt Ihr am 12. Juli um 07:30 Uhr. Denn zu dieser Uhrzeit reduziert Amazon für einen kurzen Zeitraum die Kosten für den Amazon Fire-TV-4-Series um mehr als 500 Euro. Das besondere hierbei ist jedoch, dass die 55-Zoll-Variante gerade nur 699 Euro kostet, wodurch Ihr hier nur noch 189 Euro zahlen müsst.

Affiliate Angebot Amazon Fire-TV-4-Series 55-Zoll-Bilddiagonale | 4K | HDR10 | Alexa-Sprachfernbedienung | Fire-TV-Stick integriert | HDMI 2.1

Der bisher günstigste Preis für den TV lag bisher bei 449 Euro, der hier noch einmal deutlich unterboten wird. Denkt allerdings daran, dass Ihr das Angebot nur wahrnehmen könnt, wenn Ihr Prime-Mitglieder seid. Wollt Ihr noch schnell ein Probe-Abo abschließen*, erhaltet Ihr zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein.

Das ist der Fire-TV-4-Series

Beim Amazon-Fernseher handelt es sich um einen Smart-TV mit 4K-UHD-Auflösung und einer Bilddiagonale von 55 Zoll. Zusätzlich unterstützt das Gerät HDR10 und Dolby Digital Plus. Die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung lässt Euch durch das Fire OS navigieren, dass auf Android basiert. Zur Beleuchtung des Display nutzt der TV Direct LED, eine Bildwiederholrate von 60 Hz und kann auf bis zu 300 Nits aufhellen. Auch Gamer der nächsten Generation können dank des HDMI-2.1-Anschlusses Ihre Playstation 5 anschließen und bei 120FPS@4K zocken.

Unsere Kaufberatung: So findet Ihr den passenden Smart TV

Ob das Gerät nun zu Euch passt, ist Euch überlassen. Das Angebot selbst ist etwas aufgebläht, wenn wir uns den Preisverlauf der letzten 30 Tage anschauen, denn am 25. Juni kostete der Fernseher zuletzt 479,99 Euro. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass Ihr hier den wohl besten Deal am Prime Day abschließt, vor allem dann, wenn Ihr gerade sowieso nach einem Smart-TV sucht.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Amazon Fire-TV-4-Series interessant für Euch oder lasst Ihr selbst bei einem solchen Preis die Finger davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wollt Ihr wissen, wie Ihr die Preise selbst prüfen könnt? Dann schaut doch am besten in den Artikel zum Thema "Welche Rabatte sind echt?" von meinem Kollegen Antoine!