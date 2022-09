Bittere Pille: So soll das Punch Hole im iPhone 14 Pro aussehen

Apple setzt mit dem iPhone 14 Pro (Pro Max) voraussichtlich auf ein neues Design für seine Selfie-Cam. Dachten wir bislang, dass anstelle der Notch eine doppelte Aussparung für Face ID und Selfie-Kamera zu sehen sein wird, lässt ein neuer Bericht anderes vermuten: Die Rede ist von einem einzigen Punch-Hole in Form einer Pille.

Apples iPhone 14 Pro (Pro Max) könnte mit einem pillenförmigen Punch-Hole-Design kommen.

Ob es eine Option geben wird, um die Pixel zwischen den Aussparungen anzupassen, ist noch nicht bekannt.

Nur die Pro-Modelle erhalten die "Pille".

Hässlicher als eine Notch?

Laut dem zuverlässigen Leaker und Analysten Mark Gurman soll Apple die aktiven Pixel zwischen den beiden Aussparungen per Software zu einer einzigen pillenförmigen Aussparung verschmelzen. Zusätzlich zur Konsolidierung des Designs sollen die aktiven Pixel aus Privacy-Gründen anzeigen, wenn die Kamera und das Mikro aktiv sind. Sollte Gurman richtig liegen, könnte das bei den Pro-Versionen des iPhone 14 ähnlich wie beim Mate 40 von Huawei aussehen.

Die Behauptung von Gurman deckt sich mit dem Bericht von MacRumors über die mögliche Weiterentwicklung von Apples erstem Notch-Design. Es ist noch unklar, ob Nutzer:innen die Möglichkeit bekommen, den Raum zwischen den beiden Punch-Holes entweder durch Drittanbieter-Apps oder in den Einstellungen von iOS 16 anzupassen oder verschwinden zu lassen.

Render des iPhone 14 Pro mit einem pillenförmigen und kreisförmigen Punch-Hole. / © VNchocoTaco

Derzeit beherbergt die Aussparung beim iPhone 13 die Selfie-Knipse und die für Face ID notwendigen Sensoren. Es hat bei Apple mehrere Jahre bis zum Punch-Hole-Display gedauert, das bei Android-Geräten längst ein alter Hut ist. In diesem Jahr erwarten wir von Apple mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max eine drastische Veränderung in Form des neuen Pillen- und Lochdesigns. Möglich, dass es einigen Fans nicht schmecken wird, wenn die Veränderung zu Beeinträchtigungen beim Blick aufs Display führen.

Apple wird bekanntlich am 7. September das iPhone 14 vorstellen. Zum iPhone 14 gesellt sich ein neues Modell, bei dem es sich um das iPhone 14 Plus handeln soll. Die beiden Vanilla-Varianten des iPhone 14 bleiben wohl beim veralteten Notch-Display, während nur das iPhone-14-Pro-Duo das neue Pillen-Design erhält.

Was haltet Ihr von Apples Entscheidung, das iPhone 14 mit einer einzigen pillenförmigen Aussparung im Display auszustatten? Mögt Ihr den Look, oder findet Ihr auch, dass das buchstäblich eine bittere Pille ist, die wir schlucken müssen? Schreibt es in die Kommentare, wir sind ganz Ohr!