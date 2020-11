Achtung, Fake-Rabatte: Warum Black Friday noch nie so gewinnträchtig war wie 2020

"Black Friday, Cybermonday, die besten Angebote, Deals, Schnäppchen, echte Rabatte, iPhone-Angebote, kaufen, kaufen, kaufen!" Mehr als je zuvor wird der Black Friday 2020 in diesem Jahr etwas Besonderes sein und hohe Umsätze in die Kassen des Online-Handels spülen. Angesichts des wachsenden Bedürfnisses oder Wunsches, sich während des Lockdowns mit technischen Gütern auszurüsten, sind die Folgen dieser kommerziellen Schlacht umso nachteiliger.

Noch schamloser als die ironische Auflistung aggressiver Buzzwords, die ich oben exemplarisch aufgeschrieben habe, sind die dubiosen Geschäftspraktiken der E-Händler während des Black Fridays in diesem Jahr. Dabei sind sie umso gravierender, da die Käufe von Tech-Gütern und das Online-Shopping insgesamt seit Beginn der Pandemie sprunghaft angestiegen sind.

Black Friday 2020 will auf dem Online-Shopping-Boom surfen

Laut den vierteljährlichen Ergebnissen des französischen E-Commerce-Verbandes Fevad, die am 15. September vorgestellt wurden, seien die Internet-Verkäufe im zweiten Quartal 2020 um 5,3 Prozent gestiegen (gegenüber 12,1 Prozent im zweiten Quartal 2019), was einem Umsatz von 25,9 Milliarden Euro entspricht. Wenn aber der Verkauf von Dienstleistungen stark rückläufig ist, explodiert der Verkauf von Produkten (+45 Produkte).

Demselben Bericht zufolge haben sich die Online-Käufe auf den Websites von Amazon und anderen in diesem Quartal mit einem Anstieg von +83 Prozent und einer Verdoppelung der Online-Verkäufe am stärksten beschleunigt.

Ein Trend, der offensichtlich nicht nur für Frankreich gilt. Laut OECD erlebt der elektronische Handel in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich seit Anfang 2020 einen regelrechten Boom und seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19.

Nach einer Durststrecke im April 2020 zieht der E-Handel wieder an. / © OECD

Diesem Boom gingen jedoch schwere Verluste in März-April 2020 voraus, zu Beginn der ersten globalen Eindämmungsmaßnahmen und der Schließung nicht-systemrelevanter Betriebe in mehreren Ländern. Seitdem ist das Interesse der Nutzer, Waren und Dienstleistungen aus der Ferne zu kaufen, stetig gestiegen, wie die Daten der Google-Suche zeigen, die von der OECD in der unten stehenden Grafik dargestellt werden.

Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen Eindämmungsmaßnahmen und einer erhöhten Nachfrage nach dem Online-Kauf von Waren und Dienstleistungen. / © OECD

Diese Zahlen mögen überraschend erscheinen, insbesondere für technische Produkte, wenn man bedenkt, dass 2020 ein schwarzes Jahr für Smartphone-Hersteller war. Der Markt, der bereits vor der Pandemie Jahr für Jahr rückläufig war, hat laut Counterpoint Research mit einem Gesamtrückgang der weltweiten Smartphone-Verkäufe um 17 Prozent stark gelitten.

Dieser Rückgang lässt sich jedoch hauptsächlich durch die Stilllegung von Produktionslinien in China, den Rückgang der von den einzelnen Herstellern produzierten Einheiten und die Schließung von physischen Lagern erklären. Allerdings haben die Online-Käufe von Technologieprodukten seit der ersten Eindämmung zugenommen.

In Deutschland stellte dasselbe Institut Counterpoint Research im zweiten Quartal 2020 einen Rückgang der Smartphone-Verkäufe um 27 Prozent fest. Aber gleichzeitig sind die Verkäufe von Xiaomi im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 250 Prozent explodiert.

Das Bedürfnis, für den Lockdown gerüstet zu sein

Die Verbraucher müssen oder wollen ihre Ausrüstung und technischen Güter während der Eindämmung zunehmend erneuern. Dies ist ein Befund, auf den mich auch viele NextPit-Leser in Kommentaren der vergangenen Monate hingewiesen haben.

Während des ersten Lockdowns war es kein Zufall, dass die Abonnements von Streamingdiensten wie Netflix oder Disney+ und der Konsum von Videospielen explodierten. Es ist auch kein Zufall, dass der PC-Verkauf, ein historisch krisengeschüttelter Markt, einen exponentiellen Aufschwung erlebt hat, da immer mehr Arbeitnehmer zu Home Office übergegangen sind.

Prognostizierte weltweite PC-Verkäufe im Jahr 2020; Quelle: Gartner über Forbes / © Gartner

Wir verwenden unsere Güter immer mehr. Im vergangenen April befürchtete die Welt sogar, dass die Netzwerkinfrastrukturen des Internets zusammenbrechen könnten, da die Downloadraten und die Anzahl der Verbindungen während des ersten Lockdowns zunahm.

YouTube, Netflix und Co hatten daraufhin ihre Dienste eingeschränkt, um die globale Bandbreite zu erhalten. Es ist lächerlich, wenn man darüber nachdenkt, aber es zeigt, wie wichtig der Black Friday 2020 für die Nutzer inmitten des technologischen Wettrüstens ist, um von zu Hause aus zu unterhalten und zu arbeiten.

Daher ist die Durchführung des Black Friday in diesem Jahr besonders entscheidend. Die E-Händler sind sich dieses Trends sehr wohl bewusst, und es wäre dumm von ihnen, ihn nicht auszunutzen.

Falsche Promos waren noch nie so unverzeihlich

Jeder erfahrene Verbraucher weiß jedoch, dass der Black Friday auch eine echte Messe für Fake-Werbeaktionen ist, insbesondere im Internet. Wenn ein Händler am Black Friday nicht mit Verlust verkaufen will, muss er logischerweise Tricks anwenden, um spektakuläre Rabatte von bis zu -50 Prozent auf ein Produkt anzubieten. Häufig bläht er daher den durchgestrichenen Referenzpreis auf, ein Preis, der im Allgemeinen z.B. beim Launch eines Smartphones angesetzt wird, der aber den natürlichen Preisrückgängen und damit der Realität des Marktes nicht Rechnung trägt. Hierbei handelt es sich nur um die Unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

Diese Praktiken sind gut bekannt. Jedes Jahr werden sie von Verbraucherverbänden angeprangert, wie z.B. von der Deutschen Verbraucherzentrale, die hier hilfreiche Tipps für den nahenden Black Friday aufgeschrieben hat. Der beste Tipp von unserer Seite: Kauft nicht blind ein am Black Friday, sondern macht den Preisvergleich über idealo oder einem Portal Eurer Wahl.

