Corona-Warn-App: Schnellere Information über mögliche Risiko-Begegnungen

Bereits vor einigen Wochen gab es „vertrauliche Projektpläne“, die die Zukunft der deutschen Corona-Warn-App im Detail zeigen sollten. Damals war schon die Rede davon, dass in Kalenderwoche 48, in der wir uns aktuell befinden, Version 1.7 der App erscheinen sollte. Diese Vorhersagen waren ziemlich genau.

Wer seit einigen Stunden beispielsweise in den App Store schaut, findet dort Version 1.7.1 der App. Die erste Neuerung entspricht ebenfalls dem beschriebenen Plan. So schreiben die Entwickler in den Release Notes, dass bei einer bestehenden WLAN-Verbindung „die Risiko-Überprüfung nun mehrmals am Tag durchgeführt“ wird. Das Resultat ist, dass man „schneller über mögliche Risiko-Begegnungen informiert werden“ kann.

Corona-Warn-App im App Store und im Google Play Store laden

Corona-Warn-App: Erinnerungen zum Teilen eines positiven Testergebnisses

Als zweite Neuerung schreibt man, dass Nutzer beim Registrieren eines positiven Testergebnisses in der App darum gebeten werden, dieses mit anderen Anwendern zu teilen. Dadurch können mögliche Kontaktpersonen gewarnt werden und selbst entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Wenn man sich gegen ein sofortiges Teilen entscheidet, erinnert die Corona-Warn-App noch zwei weitere Male daran. Öffnet man eine dieser Erinnerungen, gelangt man direkt zur Funktion zum Teilen des Testergebnisses.

Die letzte Änderung der App ist laut den Entwicklern eine Funktion, die einen Hinweis anzeigt, wenn die Uhrzeit des Smartphones nicht der aktuellen Uhrzeit entspricht. In solchen Fällen ist die App nicht in der Lage, Risiko-Überprüfungen durchzuführen.

Das Update auf Version 1.8 soll den zuvor durchgesickerten Plänen zufolge neue App- und Pandemie-Statistiken in die App bringen. Des Weiteren sollen Übersetzungen ins Französische, Russische und Arabische Bestandteil der nächsten Version sein, die Mitte Dezember in Kalenderwoche 50 erscheinen soll.