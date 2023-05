Powerstation Bluetti AC180 jetzt vorbestellen und 220 Euro sparen!

Mit der AC180 bringt Bluetti die nächste leistungsstarke Powerstation auf den Markt. Wenn das nicht schon Grund genug ist zur Freude, haben wir noch ein Goodie für Euch. Wenn Ihr Euch beeilt, könnt Ihr nämlich 220 Euro auf die Bluetti AC180 sparen. Wie das funktioniert und ob sich die Powerstation mit den Vergünstigungen lohnt, verraten wir Euch in unserem Deal-Check!

Vom 15. Mai bis zum 30. Mai bekommt Ihr die AC180 für 979,00 Euro

Nennkapazität von 1.152 Wh und Spitzenleistung von 2.700 W

LiFePO4-Batterien verbaut

Bluetti AC180: kräftig sparen mit Early-Bird-Aktion

Nachdem wir in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Powerstations von Bluetti genauer unter die Lupe genommen haben, waren wir sehr gespannt auf die AC180 (zum Test). Nun hat es die neue Mittelklasse-Powerstation endlich in den Handel geschafft und passend dazu könnt Ihr mit dem Frühbucherrabatt vom 15. Mai bis zum 30. Mai ganze 200 Euro sparen. Klingt verlockend? Dann wird es noch besser, denn mit dem Code "Nextpit" bekommen NextPit-Leser exklusiv weitere 20 Euro Rabatt. Im Endeffekt zahlt Ihr für die Bluetti AC180 dann 979,00 Euro.

Affiliate Angebot Bluetti AC180 Spart als Frühbucher vom 15. Mai bis 30. Mai ganze 200 Euro! NextPit-Leser erhalten weitere 20 Euro Ersparnis mit dem Code "Nextpit". Zur Geräte-Datenbank

Lohnt sich die Bluetti AC180 zu diesem Preis?

Die Bluetti AC180 ist mit einer Kapazität von 1.152 Wh und einer Spitzenleistung von 2.700 W eine leistungsstarke Powerstation. Mit einer Lautstärke von etwa 54 Dezibel wird Euch der Powerklotz zudem auch nicht die Stimmung am Lagerfeuer vermiesen. Apropos Ausflug: Zwei an den Seiten vorhandene Seitengriffe garantieren einen angenehmen Transport der 17 kg schweren Powerstation. Obendrein wird Euch das Verstauen im Kofferraum auch keine Probleme bereiten. Schließlich wurden in der AC180 LiFePO4-Batterien verbaut, die nach 3.500 Zyklen noch mindestens 80 % der ursprünglichen Kapazität besitzen.

Die Bluetti AC180 besitzt ein breites Repertoire an Zugängen:

2x 230-V-Steckdose: max. 1.800 W Dauerleistung (Spitze: 2.700 W)

1x USB-C-Anschluss: max. 100 W Leistung

2x USB-A-Anschluss: max. 15 W Leistung

1x 12-V-Autoanschluss: max. 120 W Leistung

Drahtloses Qi-Ladepad: max. 15 W Leistung

Die kompakte AC180 lässt sich dank der vorhandenen Seitengriffe bequem transportieren. / © NextPit

Auch als Backup-Akku fürs Zuhause ist die AC180 eine gute Wahl. Die Powerstation ist als USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) einsetzbar, und Pass-Through-Charging ist auch möglich. Steuern könnt Ihr die AC180 einerseits mit den Knöpfen, die an der portablen Stromquelle verbaut wurden oder mit der gelungenen Bluetti-App.

Nicht verpassen: Powerstations von Bluetti mit Solar und Zusatzakku im Vergleich

Zusammenfassend ist die AC180 eine hervorragende Wahl, wenn Ihr nach einer portablen Powerstation für Euren nächsten Camping-Trip oder als Backup-Akku für Stromausfälle sucht. Die Bluetti AC180 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.199,00 Euro – und aktuell für NextPit-Leser nur 979,00 Euro.

Affiliate Angebot Bluetti AC180 Spart als Frühbucher vom 15. Mai bis 30. Mai ganze 200 Euro! NextPit-Leser erhalten weitere 20 Euro Ersparnis mit dem Code Nextpit. Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr von Bluettis Frühbucheraktion? Findet Ihr das Angebot attraktiv? Was ist Euch besonders wichtig beim Kauf einer Powerstation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!