Möchtet Ihr Euch einen neuen Laptop kaufen, steht Ihr sicherlich gerade vor der Qual der Wahl. Möchtet Ihr ein Notebook für Euer Home-Office, hat notebooksbilliger.de mit dem Asus VivoBook Go 15 gerade ein wirklich spannendes Angebot auf Lager. Der 15-Zoll-Laptop ist hier nämlich gerade 31 Prozent günstiger erhältlich. Ob sich der Deal wirklich lohnt, verrät Euch dieser Artikel.

Arbeitet Ihr von Zuhause oder aus dem Zug heraus, ist ein Laptop keine schlechte Idee. Allerdings ist hier immer die große Frage, welches Modell sich denn hier lohnt und vor allem, welches Gerät schnell genug arbeitet. Möchtet Ihr nicht zu viel Geld ausgeben und legt Wert auf ein gutes Display, ist das Vivobook Go 15 von Asus eine spannende Wahl. Das Laptop nutzt ein FHD-OLED-Panel und bietet zudem mit dem Ryzen R5-7520U einen recht flotten Prozessor.

Der Online-Shop notebooksbilliger bietet das Notebook jetzt für 379 Euro, statt der UVP von 555 Euro an. Zusätzlich gibt es noch drei Monate lang Microsoft 365 mit Office, Excel, Powerpoint und mehr gratis dazu.

Budget-Laptop zum Arbeiten und Streamen

Asus hat mit seiner VivoBook-Serie eine Vielzahl an verschiedenen Geräten auf dem Markt, die sich für Arbeit, Schule oder Uni bestens eignen. Hierzu zählt auch das angebotene VivoBook Go 15 mit der Modellbezeichnung E1504FA-L1284. Wie Ihr anhand der Zahlen sicherlich erkannt habt, erwartet Euch ein 15-Zoll-Display. Das OLED-Panel löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln, also FHD, auf und wird bis zu 400 Nits hell. Als Prozessor setzt Asus auf einen AMD Ryzen 5 750U.

Das Asus VivoBook Go 15 lässt sich komplett öffnen. / © Asus

Das SoC ist auf günstigere Notebooks ausgelegt und sicherlich kein Monster in Sachen Leistung. Für Arbeiten oder Streaming-Abende aber mehr als ausreichend. Mit insgesamt Vier Kernen taktet der Prozessor auf bis zu 4,3 GHz hoch. Bei der Speicherkonfiguration finden sich 16 GB DDR5 Onboard-RAM und eine 512-GB-SSD. Zusätzlich stehen Euch neben dem Strom- und Klinkenanschluss noch zwei USB-A-Ports, ein USB-C-Anschluss und ein HDMI-1.4-Eingang für einen externen Monitor (Kaufberatung).

Lohnt sich das Asus-Angebot von notebooksbilliger?

Die Farbdarstellung auf dem OLED-Panel wirkt natürlich und Buchstaben lassen sich klar und deutlich erkennen. Der verfügbare Arbeitsspeicher sorgt für eine schnelle Verarbeitung Eurer Eingaben. Zum Arbeiten ist der Laptop also durchaus spannend, gerade auch durch die lange Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Allerdings handelt es sich eben um ein Budget-Laptop.

Bei der Grafikeinheit findet sich eine AMD Radeon 610M, mit der Ihr zwar zocken könnt, allerdings nicht mit einem Cyberpunk auf maximalen Einstellungen rechnen solltet. Zusätzlich sind die Wireless-Optionen mit WiFi 5 und Bluetooth 5.1 etwas veraltet. Auch ein Betriebssystem müsstet Ihr eigenständig installieren oder es gegen einen Aufpreis hinzubuchen.

Top-Deal oder Flop-Deal?

Preislich ist das Angebot dennoch sehr spannend. Die UVP liegt mit 555 Euro zwar über dem aktuellen Marktpreis, dieser ist mit rund 500 Euro aber noch immer deutlich höher, als der Deal-Preis vermuten lässt. Das nächstbeste Angebot im Netz gibt es für 493 Euro und der bisherige Bestpreis von 399 Euro wird ebenfalls unterboten.

Bei notebooksbilliger kommen allerdings noch einmal 7,99 Euro für den Versand obendrauf. Der Online-Shop verkauft den Laptop auch auf eBay. Hier fallen zwar keine Versandkosten an, allerdings müsst Ihr den Weg über den Zwischenhändler gehen und den Gutschein "POWEREBAY5" nutzen, um auf einen Gesamtpreis von 385,69 Euro zu kommen – also einen Euro weniger, als beim Online-Shop selbst. Gerade für Menschen, die viel Unterwegs sind oder Studenten ist der Laptop zu diesem Kurs in jedem Fall interessant.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits mit einem VivoBook gearbeitet? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!