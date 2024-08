Seit Gemini den Google Assistant auf Android ersetzt , verbessert Google die KI immer weiter und macht Gemini zu einem noch leistungsfähigeren KI-Chatbot. In dieser Woche erhielt Gemini neue Funktionen, darunter eine kontextbezogene Funktion auf dem Bildschirm und eine Erweiterung für Gmail, die Euch den KI-Glanz direkt in den Posteingang weht.

Geminis "Frage zu diesem Bildschirm stellen"-Funktion erreicht mehr Menschen

Während Gemini auf dem Pixel 9 und Pixel 9 Pro (Test) mit der Funktion "Frage zu diesem Bildschirm stellen" ausgestattet ist, wird diese erst seit Kurzem an mehr Android-Nutzer:innen verteilt. In der neuesten Google-App-Beta wurde eine Screen-Aware-Funktion in Gemini entdeckt, die es Euch erlaubt, Informationen über die auf dem Screen angezeigten Inhalte zu bekommen. Das schließt sogar YouTube-Videos ein!

"Frage zu diesem Bildschirm stellen" erscheint als Schaltfläche über dem schwebenden Fenster von Gemini. Wenn Ihr darauf tippt, macht der Gemini-Assistent einen Screenshot und analysiert, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Anschließend könnt Ihr Eure Fragen mit Text- oder Sprachanweisungen verfeinern. Wichtig dabei: Die erstellten Screenshots sind nur temporär und werden nicht in Eurer Galerie gespeichert.

Ihr könnt Gemini alles auf Eurem Bildschirm fragen und bekommt Antworten, Zusammenfassungen und mehr. / © nextpit

Diese Funktion unterstützt Texte, Bilder und Videos (YouTube) und kann Euch Zusammenfassungen, Beschreibungen und Antworten liefern. Wenn Ihr auf YouTube seid, zeigt die Schaltfläche "Frage zu diesem Video stellen" an, übernimmt dann aber die identische Funktion wie die herkömmliche Version.

Unser Kollege Antoine hat die Funktion bereits auf dem Pixel 9 Pro XL getestet, das nachweislich in der Lage ist, Videos zusammenzufassen, sofern diese mit Untertiteln oder Transkripten versehen sind. Außerdem kann Gemini Euch auch Rezepte basierend auf den abgebildeten Zutaten nennen.

Ihr könnt Gemini bitten, Zusammenfassungen von YouTube-Videos zu erstellen. Voraussetzung ist, dass die Videos Transkripte oder Untertitel haben. / © nextpit

Es ist unklar, welche Geräte von dieser Funktion in der ersten Version unterstützt werden, aber sie sollte für Google-One-AI-Abonnenten verfügbar sein.

Gemini filtert Eure E-Mails jetzt smarter

Unabhängig davon hat Google auch Gmail Q&A eingeführt, ein Gemini-Tool für die Gmail-App für Android. Es ist für Nutzer:innen mit einem der Google-One-AI-Premium-Abonnements verfügbar und soll bald auch die iOS-Version der App erreichen. Ein Datum dafür verrät Google allerdings bislang nicht.

Gemini Q&A ist eine neue Schaltfläche, die oben neben der Hauptsuchleiste platziert ist. Damit könnt Ihr nach bestimmten Aktionen fragen, z. B. nach bestimmten Elementen in Euren E-Mails suchen, E-Mails zusammenfassen, ungelesene Elemente anzeigen lassen und mehr.

Googles Gmail hat eine neue Q&A-Funktion, die von Gemini unterstützt wird / © Google

Wie Google mitteilte, ist in der ersten Version jedoch nur die Suchfunktion vorhanden, weitere Funktionen folgen später.

Behaltet im Hinterkopf, dass es sich um eine andere Funktion handelt, als die, die Euch Nachrichten oder E-Mails mit Gemini verfasst. Dabei handelt es sich zu einem weiteren Premium-Tool im Rahmen des Google-One-AI-Abos.

Affiliate Angebot Google Pixel 8

Wie sind Eure bisherigen Erfahrungen mit Gemini? Welche KI-Funktionen nutzt Ihr am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.