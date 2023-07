Casa Casi 111: Werden Live-Konzerte künftig unbezahlbar?

Erst einmal sind die Depeche-Mode-Konzerte für mich vorbei, aber – was ein Glück: Meine Lieblingsband hat direkt neue Termine angekündigt, sodass wir uns noch auf Konzertreise direkt auf neue Tickets stürzen konnten. Dabei bemerkten wir wieder einmal, was für ein mieses Geschäft der Ticketverkauf ist. Es geht da um reine Abzocke, um intransparente Ticket-Seiten, um unangemessen Gebühren und einiges mehr. Grund genug, dass wir da in der Casa Casi mal drüber quatschen mussten.

Kleiner Disclaimer zur heutigen Folge: Kunst, Kultur und insbesondere meine Liebe zu Konzerten sind ein emotionales Thema. Emotion bedeutet in diesem Fall auch, dass man vielleicht nicht so präzise wie sonst Fakten und Zahlen nennt, die ein oder andere Info nicht im Podcast oder im Artikel drüben auf Substack unterbringt. Daher bitte ich Euch: Liegt Euch das Thema ebenfalls am Herzen, beachtet die Show Notes! Ich habe einen Arsch voll Links da reingestopft, u.a. auch zur Situation in den USA. Ackert Euch also gerne dadurch, um Euch einen umfassenden Überblick über die Lage zu verschaffen. Besten Dank!

Casa Casi 111: Show Notes

