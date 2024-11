Ja, wir haben wieder Besuch in unserer Tech-WG, weil der Michael Büttner von inside digital rübergekommen ist. Das ist eine gute Sache, weil ich mit dem eh gerne über Gott und die Welt philosophiere und er dadurch perfekt in die Runde passt. Außerdem kann er aber auch eine Menge zum Black Friday beisteuern, über den wir uns heute aus aktuellem Anlass unterhalten wollten.

Außerdem ist in der Redaktion von inside digital mit dem Oppo Find X8 Pro bereits das erste Oppo-Flaggschiff eingetroffen, welches der große chinesische Hersteller nach seinem Deutschland-Comeback wieder in unsere Gefilde ausliefert. Ein wirklich starkes Premium-Smartphone, das Ihr Euch mal ansehen solltet. Links, u.a. zum Test bei inside digital, findet Ihr ein bisschen weiter unten in den Show Notes.

Heute gibt es also wieder wirklich Substanz, nach unserem inhaltlichen Offenbarungseid neulich, als wir spontan unser eigentlich geplantes Thema kippen mussten. Wir hoffen, dass Ihr ganz viel Spaß habt, ein paar interessante Gedanken mitnehmt und dann auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir uns zum Tech-Plausch verabreden. Wenn Ihr Lust habt, verratet uns in den Comments gern, wie Ihr zum Black Friday steht: Geht Ihr da auch auf Schnäppchenjagd, oder seid Ihr jetzt schon genervt von dem ganzen Theater?

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge.