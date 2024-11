Damals™, als ich klein war, da war die Welt noch in Ordnung. Es gab Sommerschlussverkauf und es gab Winterschlussverkauf in Deutschland, das war alles, was die Schnäppchenjäger zu berücksichtigen hatten. Wer darüber hinaus pfiffig war, wusste außerdem: "Warte noch bis nach Weihnachten – da gehen die Preise immer in den Keller!"

Aber so einfach ist es schon längst nicht mehr. Der Black Friday ist noch fast einen Monat entfernt (am 29. November) und dennoch werde ich überall von Deals erschlagen. Unsere Deal-Machine namens Dustin rotiert auch schon eifrig, weil der Spaß mit den Angeboten einfach jetzt schon so große Kreise zieht.

Ich blicke da nicht mehr durch und deshalb möchte ich dazu ein paar Sätze loswerden. Insgeheim hoffe ich, dass Ihr mir da beipflichten wollt, denn ich fühle mich heillos überfordert. Also ab dafür:

Was kommt als Nächstes? Das verdammte Black Year?

Ein kurzer Blick ins Netz reicht schon und man stolpert an irgendeiner Ecke über die sensationell günstigen Black-Month-Angebote. Smartphones, Oberbekleidung, Haushaltswaren – ganz egal, um welche Produkte es geht: Überall suggeriert man mir, dass ich ordentlich behämmert wäre, wenn ich jetzt nicht umgehend dieses sagenhafte Angebot nutzen würde – ist ja schließlich der "Black Month"?

Seit wann eigentlich? Wie konnte binnen kurzer Zeit ein Black Friday zu einem ganzen verdammten Monat aufgeblasen werden?? Wenn Ihr Euch für die Geschichte der Deal-Tage an sich interessiert? Klickt auf den Link, denn wir haben das alles längst für Euch aufgedröselt. Ich verstehe es in Teilen ja sogar noch: Den Black Friday gibt es schon echt lange und der betraf ursprünglich mal den stationären Handel.

Die unzähligen Shops im Netz wollten dazu ein Gegengewicht schaffen, also den ultimativen Tag, an dem im Internet die Preise purzeln. Das ist dann der Cyber Monday, direkt nach dem Black Friday. Black Weekend? Logo, denn wenn ich freitags und montags Schnapper suche, dann bieten sich der Samstag und Sonntag dazwischen doch auch an. Aber spätestens da wurde es für mich dann schon zu viel. Wieso eine ganze Woche? Und von wann bis wann geht die? von Black Friday bis zum nächsten Freitag? Oder vom Montag bis zum Cyber Monday?

Aber wie gesagt: Eine Woche reicht ja längst nicht mehr, denn überall wird direkt mit dem Beginn des Novembers der Black Month ausgerufen. Welche Eskalationsstufe kommt da jetzt als Nächstes? Direkt das f***ing Black Year? Oder versuchen wir es erst noch mit dem Black Quartal?

Wann soll ich denn jetzt kaufen? Captain FOMO berichtet

Nähern wir uns der Nummer mal von der psychologischen Seite. Wann ist eigentlich unabhängig vom Black Friday/Month der beste Zeitpunkt, beispielsweise ein Handy zu kaufen? Lest dazu unbedingt den lesenswerten Beitrag von Antoine, der sich ausführlich mit dem Black-Friday-Paradoxon beschäftigt hat.

Es ist nämlich gar nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Kauf ich mir jetzt noch flott zum Black Friday ein Handy von Samsung, beispielsweise das Galaxy S24 Ultra (Test)? Oder warte ich, denn ich weiß ja, dass im Januar schon ein besseres Modell kommt. Da kann ich dann entweder das Neue holen, um das "Beste" zu besitzen – oder ich spekuliere darauf, dass das S24 Ultra dann nochmal im Preis purzelt.

Worauf ich hinaus will: Es ist eh schon schwierig genug, den günstigsten Zeitpunkt für so einen Deal zu finden. Da ist so ein Black Friday zumindest schon mal nützlich, denn da rauschen die Preise ja bekanntlich in den Keller. Und da alle um mich herum an diesen Tagen durchdrehen und mit gezückter Kreditkarte am Notebook hängen, packt mich die FOMO – also die Angst, irgendwas zu verpassen. Vielleicht bekomme ich das gewünschte Handy nicht zum angepeilten Preis. Aber hey – wenn ich schon mal eh auf der Seite bin und der Fernseher jetzt aber wirklich gerade richtig günstig ist, dann hole ich halt den, richtig?

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Tarifvergleich

Aber es ist ja nicht nur mein eigenes Gehirn, dass mich mit Psycho-Spielen zum Kauf drängt. Die Händler machen das auch! Sie verkünden erstaunliche Nachlässe (die Ihr besser checken solltet, oder gleich auf unsere Empfehlungen wartet) und ködern uns am besten noch mit Countdowns und Informationen zur Knappheit der Produkte.

Mir geht da schnell die Luft aus – also an so einem Deal-Tag allein, ganz zu schweigen von einer Woche oder gar einem kompletten Schnäppchen-Monat. Überall blitzen Angebote auf und ich kann mich doch eh schon schlecht entscheiden. Aber woher soll ich denn verdammt nochmal wissen, ob ich am 05. November schon zuschlagen kann? Vielleicht kommt ja zum tatsächlichen Black Friday ein viel geileres Schnäppchen? Oder warte ich zu lange und verpasse dadurch die richtig guten Angebote? Herrje, ich weiß es nicht.

Wir versuchen ja auch stets, Euch ein wenig durch das Deal-Labyrinth zu geleiten und dafür zu sensibilisieren, worauf Ihr zu achten habt. Aber ganz ehrlich: Am Black Friday vergleiche ich mal Preise, auch noch beim zweiten und dritten Produkt vielleicht. Aber ziehe ich das wirklich über Wochen so durch, konzentriert wirklich jedes Produkt abzuklopfen? Die Händler haben kein übertrieben großes Interesse daran, uns wirklich den günstigsten Preis zu bieten. Wenn wir also nicht mehr nur einen Tag haben, auf den sich das konzentriert, sondern sehr viele Tage: Verschwimmen dann nicht alle Preise vor unseren Augen? Ich hab doch in drei Wochen keinen Schimmer mehr, welche Angebote ich heute gesehen habe

Die Deal-Tage nutzen sich ab

Damit komme ich dann zur wirtschaftlichen Betrachtung: Was ist denn, wenn ich mich daran gewöhne, dass irgendwie ständig Deal-Tage sind? Schließlich gibt es ja nicht nur die Black-Days, sondern auch noch den Singles' Day, die Prime-Tage von Amazon sind zweimal im Jahr, in Frankreich kommen noch die French Days hinzu und in England der Boxing Day.

Bedeutet das unterm Strich nicht, dass zumindest gefühlt ständig Deal-Tage sind? Und wenn sich das so anfühlt: Stumpfen wir dann nicht ab und sind irgendwann so was wie immun gegen diese Schnäppchen-Tage? Und können die Menschen im stationären Handel da überhaupt noch mithalten? Zerstören wir möglicherweise unsere Innenstädte, wenn wir alle nur noch am Rechner auf den nächsten Schnäppchen-Tag warten, der bald kommt? Aber auch Online-Händler müssen sich ja überlegen, wie sie ihre Preise gestalten. Ich frage mich, ob das nicht irgendwann dazu führt, dass jeder einzelne Shop sich Gedanken machen muss, ob er da überhaupt noch mitmachen will.

Es ist wie mit einem Lieblingsessen. Ich liebe Pizza. Aber wenn ich sie jeden Tag esse, kommt sie mir irgendwann zum Hals raus. So ist das mit dem Deal-Feiertag doch auch. Es ist einfach nichts Besonderes mehr. Wenn jeden Tag Weihnachten wäre, wäre irgendwie kein Tag mehr Weihnachten, oder?

Zu woke für Schnäppchen?

Persönlich hab ich noch ein weiteres Problem mit den Schnäppchen-Tagen: Ich bin so ein verfluchtes Werbeopfer und kaufe mir allen möglichen Scheiß, wenn mir mein Gehirn irgendwie signalisiert, dass ich exakt dieses Produkt genau jetzt brauche. Kaufe ich den Mist dann und stelle fest, dass ich das Gerät, das Shirt, oder was auch immer, überhaupt nicht gebrauchen kann, spielt mein Gehirn dann wieder den Unschuldigen: "Ich? nein, ich habe nichts damit zu tun, dass Du Dir so einen Scheiß kaufst!" Ich versuche, mir diese Impulskäufe daher echt abzugewöhnen.

Aber im Ernst: Ich bin so 'ne Art woker Typ und versuche ein bisschen auf mich, auf mein Umfeld und auf den Planeten zu achten. Ist es da wirklich sinnvoll, dass wir uns eine Menge Zeugs ins Haus holen, bloß weil wir, oder unser Gehirn, oder die Werbung, oder Amazon einreden, dass wir das jetzt kaufen müssen? Sollten wir nicht lieber Produkte länger nutzen und wann immer es geht auf Neukäufe verzichten? Oder ist der Trend mit der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft schon wieder abgeebbt?

Fazit: Versteht Ihr mein Dilemma?

Ich quatsche wieder viel zu viel, ich merke es gerade selbst. Aber es macht mich einfach auch fertig, dieser ganze Deal-Humbug. Ich fühle mich überfordert und verliere den Überblick, was ich wirklich überhaupt brauche – und ich verliere auch das Interesse, mich mit diesen Angeboten auseinanderzusetzen. Von daher: Erzählt mir mal, wie das bei Euch aussieht. Gibt es bestimmte Tage, an denen Ihr Euch auch bemüht, Schnäppchen zu schießen? Oder seid Ihr auch gerade so Shopping-müde wie ich?

Schreibt es mir gern in die Comments. Ich nehme derweil liebevoll mein Galaxy S24 Ultra in die Hand und flüstere ihm zu: "Keine Angst, ich falle auf keine Black Days, Weeks oder Months rein – ich bleibe Dir noch so lange treu, wie Samsung Updates für Dich raushaut!"