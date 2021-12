Casa Casi 34: iOS vs Android – oder Apple gegen den Rest der Welt

Zum Ende der "Pallenberg-Trilogie" fassen wir in der Casa Casi wieder ein heißes Eisen an: Ist jetzt Android besser oder iOS? Apple oder Google? Lauscht Sascha, Fabi und Casi dabei, wie sie im NextPit-Podcast sehr harmonisch über dieses Thema sprechen, das üblicherweise für viel mehr Zündstoff sorgt.

Ernsthaft? Schon wieder Palle? Jau, ernsthaft! Wir haben es im Spaß im Podcast bereits letzte Woche die Pallenberg-Trilogie genannt und ich finde, dass wir mit Facebook/Mark Zuckerberg, Elon Musk/Tesla und jetzt dem Thema Apple vs Android bzw. Apple gegen den Rest der Welt genau die drei Felder abgegrast haben, die Teil einer solchen Trilogie sein sollten.

Zum heutigen Thema muss ich gerade Euch, liebe NextPit-Community, nicht viel erzählen. Immerhin befinden wir uns auf einer Plattform, die viele Jahre "AndroidPit" hieß und die viele, viele Schlachten gesehen hat, die in den Kommentarspalten geschlagen wurden. Palle und ich haben bekanntlich einen gemeinsamen Hintergrund, weil er mich damals zu Netbooknews und später Mobilegeeks geholt hat.

Android vs iOS war lange Zeit Samsung vs Apple

Dort haben wir vor vielen Jahren schon beobachten und kommentieren können, wie sich Konzerne anfeinden, sich gegenseitig Diebstahl vorwerfen und sogar vor Gerichte ziehen. Google hat sich da meistens aber schön raushalten können und so war es seinerzeit im Wesentlichen Samsung, das hier einen Stellvertreterkrieg gegen Apple führte.

Wie gesagt: Euch muss ich davon nichts erzählen, denn langjährige AndroidPit/NextPit-Leser:innen haben den ganzen Spaß ja hier ebenso mitverfolgen können. Ich glaube, es war 2018, als dieser Patentkrieg zwischen Samsung und Apple beendet wurde. Wir dachten, dass es spannend sein könnte, mit etwas mehr Abstand und mit Blick auf das heutige iOS und Android auf diese Kontrahenten zu blicken.

Spannend war es meiner Meinung nach, aber eben auch lange nicht so kontrovers, wie ich mir das vorher erhofft habe. Ich muss Euch nicht erzählen, dass Fabi Apple-Produkte schon sehr lange nutzt und liebt. Palle hingegen mag und nutzt Apple auch, ist aber Android-Fanboy. Daher dachte ich, wir werden uns dort schön zoffen im Podcast.

Letzten Endes waren wir aber ziemlich nah beieinander in unseren Ansichten: Unterm Strich profitieren wir alle davon, wenn ein System mit einem tollen Feature aufwartet und der Konkurrent wenig später nachziehen muss. Also ist diese Palle-Trilogie auch recht harmonisch zu Ende gegangen.

Ich fand es sehr witzig (nicht nur, wenn wir wieder mal haarscharf an den Fakten vorbei gerutscht sind) und hatte viel Freude an diesen Talks in der Dreier-Konstellation. Daher möchte ich nicht ausschließen, dass wir das irgendwann in der Zukunft nochmal wiederholen und uns ein frisches Thema schnappen.

Hoffentlich war es für Euch ebenso unterhaltsam, nochmal diesen alten Kampf iOS vs Android aufzugreifen und auch ein klein wenig in die Zukunft zu linsen. Wenn dem so ist, dann teilt doch gerne unseren Podcast, erzählt der Welt von uns, bewertet uns und kommentiert auch gerne hier unterm Artikel. Lasst uns auch gerne Themenwünsche da: Wollt Ihr, dass wir öfter über unsere Kernthemen sprechen? Oder ist es Euch lieber, wenn wir uns um ganz andere Technologien kümmern, wie zum Beispiel die Städte von morgen, Raumfahrt, KI, etc.?

So oder so: Danke fürs Zuhören und Euren Support – kommt gut durch diesen Samstag!