Casa Casi 83: Die Rückkehr der Dumbphones

In der neuesten Folge des NextPit-Podcasts "Casa Casi" quatschen Fabi, Palle und Casi heute über die sogenannten "Dumbphones". Welchen Sinn könnte es haben, bewusst ein Handy zu nutzen, welches so viel dümmer uns funktionsärmer als ein Smartphone ist? Klären wir in der heutigen Episode!

Tagein, tagaus zerbrechen wir uns in der NextPit-Redaktion unsere hübschen Köpfchen wegen Handys. Welches sind die besten Smartphones? Ist das iPhone der ultimative Heilsbringer? Oder lohnt es sich, mal gründlich die Apple iPhones mit den Samsung-Galaxy-Devices zu vergleichen? Wir berichten über Gerüchte zu kommenden Geräten, vergleichen Handys miteinander, testen sie natürlich ausführlich, stellen Funktionen vor und empfehlen Euch günstige Smartphone-Angebote.

Nur über "Dumbphones" reden wir äußerst selten, oder? Vielleicht zu unrecht, weshalb wir uns diesen schlichten Geräten mit der heutigen Podcast-Episode mal nähern wollen.

Je dümmer, desto besser?

Aber welchen Sinn könnte das haben, sich absichtlich ein Handy zuzulegen, mit dem wir nicht die besten Spiele zocken können, keine Sensations-Bilder knipsen und bei dem wir weder Messenger nutzen noch online shoppen können? Vermutlich könnt Ihr Euch die Antwort schon denken, oder? Ja genau: Es geht um Achtsamkeit, um verhinderten Stress und um den Luxus, sich einfach im Hier und Jetzt bewegen zu können – ohne jede Ablenkung!

Geräte wie das Light Phone sind exakt dafür entwickelt worden. Dieses Produkt ist sogar noch dümmer bzw. funktionsärmer als die aktuellen Feature Phones. Ihr seid per Telefon erreichbar, könnt auch Textnachrichten absetzen, außerdem gibt es die Möglichkeit, Musik oder Podcasts abzuspielen. Aber dann kommt nicht mehr viel.

Affiliate Angebot Punkt. MP02 "Dumbphone" Dumm, aber teuer!

Jedes Mal, wenn der Reflex Euch dazu nötigt, Twitter oder Facebook oder WhatsApp checken zu wollen, erwartet Euch eine Enttäuschung: Keine Benachrichtigung, keine Story und keine Breaking News weit und breit. Einige Menschen lassen sich ganz bewusst auf dieses Experiment ein und berichten, dass es ihnen nach einigen Tagen des kalten Entzugs tatsächlich besser geht. Einfach aus dem Grund, weil man eben plötzlich nicht mehr für die Arbeit erreichbar ist nach Feierabend. Weil man beim Konzert hinschaut und genießt, statt News zu lesen oder verwackelte Videos zu machen. Weil wir uns wieder auf unser Gegenüber konzentrieren können (auch, wenn es vielleicht selbst gerade ins Handy-Display starrt).

Über die Vor- und Nachteile sprechen wir in der heutigen Episode und ich muss zugeben, dass ich echt neugierig darauf geworden bin, selbst einmal so ein Experiment zu wagen. Was haltet Ihr davon? Könnt Ihr Euch das für Euch selbst vorstellen? So oder so: Wichtig ist jetzt erstmal, dass Ihr Euch vorstellen könnt, diese neue Folge zu genießen und Euren Leuten davon zu erzählen und die Episode zu teilen. Ganz viel Spaß von uns Dreien!

Casa Casi 83: Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Ihr könnt Euch auf WhatsApp, Signal und Threema mit Sprachnachrichten (und natürlich auch Textkommentaren) beteiligen. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge. Hier ist unsere Telefonnummer und unsere Threema-ID für Euer Feedback:

Telefonnummer: +49 160 98090008

Threema-ID: EB6YBNSE