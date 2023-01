Schnell: Diese 23 Apps für Android & iOS sind gerade kostenlos!

Bei NextPit suchen wir jede Woche im Google Play Store und im Apple App Store nach Apps, die kostenlos erhältlich sind. Normalerweise sind alle diese Apps kostenpflichtig, aber aus dem einen oder anderen Grund für eine begrenzte Zeit gratis verfügbar. Jede Woche stellen wir Euch eine sorgfältige Auswahl an Produktivitäts-Apps und Spielen vor, die Ihr Euch unten ansehen könnt.

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. In diesem Fall gilt der übliche Vorbehalt: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, aber wenn Ihr diesen Artikel lest oder die aufgelisteten Apps tatsächlich ausprobiert, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Werbeaktionen für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store etwas komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Werbeaktionen gibt und diese genauso schnell wieder aus der Liste entfernt werden können, wie sie eingestellt wurden.

Hier ein Tipp: Wenn Ihr eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste entdeckt, aber noch keine Verwendung dafür habt, könnt Ihr die App trotzdem erst einmal installieren. Danach könnt Ihr die neu installierte App von Eurem Gerät löschen, da sie bereits Teil der App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf jederzeit wieder kostenlos installieren. Das ist eine zuverlässige Methode, um die Vorteile einer kurzlebigen Aktion voll auszuschöpfen.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android-Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

All TV Screen Mirroring PRO (11,99 €) : Ihr möchtet alles, was auf Eurem Smartphone-Bildschirm zu sehen ist, auf einen Fernseher übertragen? Hier ist eine App, mit der das möglich ist.

: Ihr möchtet alles, was auf Eurem Smartphone-Bildschirm zu sehen ist, auf einen Fernseher übertragen? Hier ist eine App, mit der das möglich ist. Konstellationen Wallpaper (1,49 €) : Habt Ihr noch etwas Akkulaufzeit auf dem Handy übrig? Mit dieser App könnt Ihr dir die Sternbilder auf dem Handy als Hintergrundbild ansehen!

: Habt Ihr noch etwas Akkulaufzeit auf dem Handy übrig? Mit dieser App könnt Ihr dir die Sternbilder auf dem Handy als Hintergrundbild ansehen! Game Turbo Booster Pro (0,49 €) : Diese App behauptet, dass sie die Leistung des Smartphones beim Spielen steigern kann.

: Diese App behauptet, dass sie die Leistung des Smartphones beim Spielen steigern kann. Snipback (2,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr alles, was vor sich geht, in einem Audioformat festhalten.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Burning Fortress 2 (0,49 €) : Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr so viele Feinde wie möglich niedermähen und dafür sorgen müsst, dass sie Eure Verteidigungsanlagen nicht durchbrechen!

: Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr so viele Feinde wie möglich niedermähen und dafür sorgen müsst, dass sie Eure Verteidigungsanlagen nicht durchbrechen! Warriors Market Mayhem (0,99 €) : Holt Euch die richtigen Helden, um Eure Feinde zu besiegen!

: Holt Euch die richtigen Helden, um Eure Feinde zu besiegen! Word Chess Pro (1,49 €) : Testet Eure Gehirnleistung, indem Ihr in diesem Spiel die versteckten Wörter sucht.

: Testet Eure Gehirnleistung, indem Ihr in diesem Spiel die versteckten Wörter sucht. Dungeon Princess 2 (0,99 €) : In diesem RPG-Hack-and-Slash-Spiel steigt Ihr auf und werdet immer mächtiger, während Ihr einen Dungeon nach dem anderen von Monstern befreit.

: In diesem RPG-Hack-and-Slash-Spiel steigt Ihr auf und werdet immer mächtiger, während Ihr einen Dungeon nach dem anderen von Monstern befreit. Merge Cafe Premium (4,99 €) : Wie gut könnt Ihr ein Café führen? Findet es in diesem Spiel heraus!

: Wie gut könnt Ihr ein Café führen? Findet es in diesem Spiel heraus! Bumgineer (0,99 €) : Ihr seid ein Ingenieur, der in einer Zeitschleife feststeckt und versucht, die Apokalypse aufzuhalten.

: Ihr seid ein Ingenieur, der in einer Zeitschleife feststeckt und versucht, die Apokalypse aufzuhalten. Defense Zone 3 (2,99 €) : Spielt dieses kriegsbezogene Tower Defense Spiel in extrem hochauflösender Grafik.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

iPlayText (2,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Text in einem Audioformat abspielen. Perfekt, wenn Ihr unterwegs seid und einen Artikel "lesen" wollt.

: Mit dieser App könnt Ihr Text in einem Audioformat abspielen. Perfekt, wenn Ihr unterwegs seid und einen Artikel "lesen" wollt. Cloud Notes (1,99 €) : Schreibt Eure Gedanken auf und speichert sie in der Cloud.

: Schreibt Eure Gedanken auf und speichert sie in der Cloud. Bloquealos (2,99 €) : Eine App zum Blockieren von Werbung, die Euer iPhone hoffentlich angenehmer macht.

: Eine App zum Blockieren von Werbung, die Euer iPhone hoffentlich angenehmer macht. Animatix: Photo Animation (2,99 €) : Mit dieser coolen App könnt Ihr Eure Fotosammlung aufpeppen.

: Mit dieser coolen App könnt Ihr Eure Fotosammlung aufpeppen. Coptic Keyboard (0,99 €) : Eine voll integrierte koptische Tastatur, falls Ihr mal eine braucht.

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt uns Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.