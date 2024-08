Xiaomi bringt seit Jahren Fitness-Tracker unter der Bezeichnung Smart Band auf den Markt. Die 9. Generation des Smart Band wurde letztes Jahr in China vorgestellt und nun scheint es, als würde das Smart Band 9 sehr bald auf der internationalen Bühne erscheinen.

Das erste Mal wurde der Fitness-Tracker auf der niederländischen Website von Xiaomi gesichtet (via Android Planet). Dort hieß es, dass das Smart Band 9 für Vorbestellungen geöffnet ist und in dem Land auf den Markt kommen wird. Der Verkauf des Smart Band 9 wird am 16. August über den lokalen Online-Store des Unternehmens beginnen.

Der Preis des Xiaomi Smart Band 9

Der neue smarte Fitness-Tracker von Xiaomi kostet in den Niederlanden 39,99 €. Er wird in den Farben Pink, Schwarz, Silber und Blau angeboten und kann mit verschiedenen Armbändern bestellt werden.

Mystery Lupin, ein häufiger Leaker, hat angebliche Bilder dieser Armbänder auf X geteilt. Die Materialien zeigen geflochtene, Leder- und Silikonbänder als einige der verfügbaren Optionen. Es ist jedoch nicht bekannt, wie viel diese Bänder zusätzlich zum mitgelieferten Silikonband kosten werden.

Das Smart Band 9 von Xiaomi wird vorraussichtlich mit verschiedenen Armbändern erhältlich sein. / © Xiaomi NL

Es ist nicht bekannt, wann das Smart Band 9 in anderen Ländern als den Niederlanden erhältlich sein wird. Dem Leak zufolge sollten wir es "bald" erwarten. Es sieht auch so aus, als ob das Xiaomi Smart Band 9 Samsungs neuestes Wearable Galaxy Fit 3 im Preis unterbieten wird. Samsungs Fitness-Tracker wurde Anfang des Jahres auf den Markt gebracht und kostet in den USA 99 Dollar.

Wir wissen auch nicht, ob das Smart Band 9 in den USA erhältlich sein wird. Soweit wir wissen, kann das Smart Band 8 von Xiaomi bei Online-Händlern für etwa 40 US-Dollar erworben werden.

Xiaomi Smart Band 9: Spezifikationen und Funktionen

Das Smart Band 9 hat den gleichen elliptischen und leichten Formfaktor wie sein Vorgänger und wiegt mit Armband nur 27,4 Gramm. Es hat ein 1,62 Zoll großes OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 1.200 nits. Das Gerät unterstützt mehr als 150 Workouts und ist bis zu 50 Meter wasserdicht, um Aktivitäten im Wasser zu unterstützen.

Laut Xiaomi hat das Smart Band 9 einen 16 Prozent genaueren Herzfrequenzsensor als das Smart Band 8 (Test). Außerdem kann der Tracker Atemprobleme im Schlaf überwachen und erkennen.

Außerdem soll die Akkulaufzeit im Smart-Modus mit aktiviertem Always-on-Display 9 Tage zwischen den Ladevorgängen betragen, bei deaktiviertem Display etwa 21 Tage. Was die Konnektivität angeht, bekommst du NFC für drahtloses Tap-to-Pay, Wi-Fi und Bluetooth 5.4 Konnektivität.

