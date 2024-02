Das wird teuer: So viel soll das Xiaomi 14 kosten!

Xiaomi-Fans müssen jetzt sehr tapfer sein. Denn laut einem Gerücht soll das neue Xiaomi 14 zu einem deutlich höheren Preis als der Vorgänger in Europa erscheinen. Zusätzlich scheint sich der Hersteller treu zu bleiben und die Pro-Variante nicht in Deutschland auf den Markt bringen.

Habt Ihr Euch nach unserem ersten Test zum Xiaomi 14 in das Smartphone verliebt, hat die griechische Website Techmaniacs einige ernüchternde Details veröffentlicht. So soll das neue Xiaomi-Flaggschiff in Europa mit einem Preis von 1.100 Euro an den Start gehen und liegt somit noch einmal 100 Euro höher, als es noch beim Xiaomi 13 (zum Test) der Fall war.

Dreimal 50 MP im Quadrat – die ersten Ergebnisse können durchaus überzeugen. / © nextpit

Dieser Preissprung scheint zudem nicht abwegig, da es sich beim Xiaomi 14 um das erste Android-Smartphone mit einem Snapdragon 8 Gen 3 handelt. Die Speicherkonfiguration steigt hier auf 12 GB RAM und 512 GB internen Speicher, während wir beim Vorgängermodell noch mit 8 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher auskommen mussten.

Das Xiaomi 14 Pro erscheint nicht in Europa

Zusätzlich erwähnt die griechische Website, dass in Europa auch kein Pro-Modell erscheinen soll. Bisher konntet Ihr Euch die Pro-Varianten des Xiaomi-Flaggschiffs noch bei deutschen Händlern kaufen und lediglich das Xiaomi 13 Ultra (zum Test) musstet Ihr als Import-Ware kaufen. Allerdings gibt die Website keine direkte Quelle an, wodurch wir diese natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen können.

Das Xiaomi 14 hat ein planes 6,36 Zoll großes AMOLED-Display. / © nextpit

Auch die Speicherkonfiguration sorgt für Verwunderung. Denn 12 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher gibt es in China nicht. Im Land des Herstellers gibt es nur 12/256 GB oder 16/512 GB zur Auswahl. Ob sich die Informationen also bewahrheiten und wir wirklich kein Xiaomi 14 Pro (zum ersten Test) in Deutschland erhalten, bleibt noch abzuwarten. Denn am 25. Februar wird der Hersteller das Xiaomi 14 für Europa im Zuge der MWC 2024 in Barcelona vorstellen.

Das erwartet Euch beim Xiaomi 14

Das Xiaomi 14 ist eines der ersten Smartphones, das den neuen Snapdragon 8 Gen 3 nutzt. Hier kommt ein 6,36-Zoll-OLED-Display mit LTPO-Technologie und einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz hinzu. Die Akku-Laufzeit beträgt bis zu 2 Tage, ohne dass Ihr das Smartphone aufladen müsst und auch das Leica-Kamera-Setup dürfte auf ganzer Strecke überzeugen.

Das Xiaomi 14 als Spitzenreiter? Die besten Smartphones 2024 im Test & Vergleich

Wie gut sich das Smartphone jedoch in der Praxis schlägt, bleibt erst einmal abzuwarten. Natürlich werden wir auf nextpit in den nächsten Wochen einen entsprechenden vollständigen Test für Euch veröffentlichen. Habt Ihr jedoch schon Blut geleckt, könnt Ihr Euch bereits jetzt vorab registrieren, um Euch ein kostenloses Geschenk und 100 Mi-Points zu sichern.

Was haltet Ihr von dem Gerücht? Denkt Ihr, ein Preis von 1.100 Euro ist gerechtfertigt? Lasst es uns wissen!