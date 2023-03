Der Frühling ist da: Jetzt mehr Datenvolumen bei Congstar sichern!

Auch wenn gestern bereits der kalendarische Frühlingsbeginn war, könnt Ihr bereits seit dem 15. März bei Congstar die schönste Jahreszeit wahrnehmen. Denn der Anbieter hat seine Tarife angepasst und so erhaltet Ihr beispielsweise 18 GB Datenvolumen statt der üblichen 10 GB in der Allnet-Flat M. Ob sich das wirklich lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.