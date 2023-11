Die SWK im Überblick: Strom für Haushalt & Auto über einen Zähler

Es gibt zahlreiche Stromanbieter, die Euch Ökostrom in verschiedenen Varianten anbieten. Habt Ihr zudem ein Elektroauto und eine funktionierende Wallbox (zur Kaufberatung), lohnt sich häufig ein Kombi-Tarif beim selben Provider. Allerdings müsst Ihr dabei immer wieder Abstriche vornehmen, wie etwa zwei separate Stromzähler zu verwenden und abzurechnen. Bei SWK könnt Ihr Euch jedoch ein echtes Komfort-Paket buchen, bei dem beide Strom-Varianten über einen Zähler laufen.

Affiliate Angebot Stadtwerke Krefeld Jetzt Euren Auto- und Haushaltsstrom bei SWK buchen und Komfort genießen!

Zusätzlich erwartet Euch hier nicht nur ein Neukundenbonus, sondern auch noch 50 Euro Sofortrabatt, den Ihr bei Abschluss der monatlichen Tarifvariante erhaltet. Dafür müsst Ihr im letzten Schritt der Bestellung lediglich den Code "Auto50" eingeben und schon sichert Ihr Euch das exklusive Angebot. Der Bonus wird Euch jedoch nur gewährt, wenn Ihr nicht mehr als 30.000 kWh im Jahr verbraucht und nach Abschluss separat per Mail bestätigt.

Das zeichnet die Stadtwerke Krefeld aus

Die SWK sind bereits seit über 150 Jahren aktiv und haben immer wieder spannende Pakete auf Lager. Dabei bezieht der Anbieter den Strom aus erneuerbaren Energien, wodurch Ihr sowohl für Euren Haushalt als auch Euer Elektroauto zu 100 % Ökostrom erhaltet. Habt Ihr noch keine Wallbox, könnt Ihr Euch zudem eine passende aus dem Bestand der Stadtwerke beim Bestellprozess mitbestellen. Lebt Ihr zudem in Krefeld, könnt Ihr den Installationsservice des Anbieters nutzen.

Energiewende zu Hause: Beim smarten Stromnetz können alle mitmachen

Um die Kombi-Stromangebote wahrzunehmen, müsst Ihr zwei Vorgaben erfüllen. Zum einen müsst Ihr ein E-Auto besitzen, was durchaus sinnvoll ist, wenn Ihr Euch Autostrom zulegen wollt. Zum anderen solltet Ihr einen Mindestverbrauch von 3.000 kWh vorweisen. In der Regel gilt allerdings, dass ein Zwei-Personen-Haushalt in der Regel 2.500 kWh verbraucht und mit dem passenden E-Auto, überschreitet Ihr diesen Richtwert problemlos.

So viel kostet Euch ein Kombi-Vertrag bei den SWK

Die SWK sind nicht nur für Krefeld zuständig, sondern Ihr findet deutschlandweit Angebote des Anbieters. Um Euch einen groben Überblick zu geben, haben wir uns den Provider in Berlin, München und Köln angeschaut. Dabei haben wir mit einem Jahresverbrauch von 3.000 kWh für Euren Haushaltsstrom und 1.800 kWh für Euer Elektroauto gerechnet, damit Ihr einen ungefähren Vergleich anstellen könnt.

Zusätzlich könnt Ihr Euch gerade einen Neukundenbonus sichern. Der Anbieter hat insgesamt drei verschiedene Tariflaufzeiten für Euch im Angebot. Dabei könnt Ihr zwischen einem Monat, zwölf Monaten und 24 Monaten auswählen und Euch einen Bonus von bis zu 100 Euro sichern. Interessanterweise erhaltet Ihr den höchsten Bonus, wenn Ihr die geringste Laufzeit abschließt und hier auch den bereits erwähnten Sofortrabatt von 50 Euro und spart Euch somit sogar den ersten Monat komplett.

Mein Haus & Autostrom SWK in Berlin Eigenschaft Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK PLZ 10115 10115 10115 Verbrauch Haushaltsstrom 2.500 kWh 2.500 kWh 2.500 kWh Verbrauch Autostrom 1.800 kWh 1.800 kWh 1.800 kWh Mindestlaufzeit 1 Monat 12 Monate 24 Monate Arbeitspreis pro kWh 29,52 Cent 33,57 Cent 34,16 Cent Grundpreis pro Monat 119,54 Euro 9,96 Euro 4,98 Euro Abschlag pro Monat 107,00 Euro 126,00 Euro 129,00 Euro Neukundenbonus 100,00 Euro 50,00 Euro 50,00 Euro Sofortrabatt Code "Auto50" für 50,00 Euro Sofortrabatt - - Besonderheit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Zum Anbieter*

Mein Haus & Autostrom SWK in München Eigenschaft Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK PLZ 80331 80331 80331 Verbrauch Haushaltsstrom 2.500 kWh 2.500 kWh 2.500 kWh Verbrauch Autostrom 1.800 kWh 1.800 kWh 1.800 kWh Mindestlaufzeit 1 Monat 12 Monate 24 Monate Arbeitspreis pro kWh 27,05 Cent 31,09 Cent 31,69 Cent Grundpreis pro Monat 133,49 Euro 11,12 Euro 5,56 Euro Abschlag pro Monat 100,00 Euro 118,00 Euro 120,00 Euro Neukundenbonus 100,00 Euro 50,00 Euro 50,00 Euro Sofortrabatt Code "Auto50" für 50,00 Euro Sofortrabatt - - Besonderheit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Zum Anbieter*

Mein Haus & Autostrom SWK in Köln Eigenschaft Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK Mein Haus & Autostrom SWK PLZ 50667 50667 50667 Verbrauch Haushaltsstrom 2.500 kWh 2.500 kWh 2.500 kWh Verbrauch Autostrom 1.800 kWh 1.800 kWh 1.800 kWh Mindestlaufzeit 1 Monat 12 Monate 24 Monate Arbeitspreis pro kWh 25,23 Cent 29,27 Cent 29,87 Cent Grundpreis pro Monat 224,54 Euro 18,71 Euro 9,36 Euro Abschlag pro Monat 101,00 Euro 119,00 Euro 121,00 Euro Neukundenbonus 100,00 Euro 50,00 Euro 50,00 Euro Sofortrabatt Code "Auto50" für 50,00 Euro Sofortrabatt - - Besonderheit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Preisgarantie über gewählte Laufzeit Zum Anbieter*

Gebt Ihr die gewünschten Daten auf der Website der SWK ein, berechnet das Tool den direkten Vergleich zum Grundversorger. Ihr habt zudem eine Preisgarantie über die Laufzeit Eures Vertrages, der wahlweise 1, 12 oder 24 Monate läuft. Gerade der geringe Arbeitspreis spricht ebenfalls für den Anbieter und in Berlin und München habt Ihr zudem einen sehr günstigen Grundpreis, welcher gerade im Ökostrom eher selten zu finden ist.

Je nachdem, welche Tarifvariante Ihr wählt, unterscheiden sich die monatlichen Abschläge natürlich noch einmal deutlich. Schaut also am besten selbst bei den SWK vorbei, um Euch ein genaues Angebot einzuholen, da unsere Daten lediglich als Beispiele dienen. Bedenkt, dass Ihr einen geringeren Arbeitspreis pro kWh sowie einen geringeren monatlichen Abschlag zahlt, je niedriger die Laufzeit ist, dafür jedoch der Grundpreis höher liegt.

Weitere Angebote der SWK

Habt Ihr kein Elektroauto, könnt Ihr das Ökostrom-Angebot der SWK ebenfalls nutzen. Denn der Anbieter liefert auch Haushaltsstrom und Gas zu guten Konditionen. Auch hier könnt Ihr Euch eine Preisgarantie von bis zu 24 Monaten zusichern und den Wechsel-Service nutzen, um ohne großen Aufwand zu wechseln.

Affiliate Angebot Stadtwerke Krefeld Jetzt zu den SWK wechseln und Haushaltsstrom sowie Gas beziehen.

Das sind die Stadtwerke Krefeld. Was haltet Ihr von dem Anbieter. Bezieht Ihr bereits einen Kombi-Tarif von den SWK? Wie sind Eure Erfahrungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!