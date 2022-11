Doppelpack-Deal: Amazon Echo Dot mit Smart Plug zum Spitzenpreis

Das aktuelle Angebot von Amazon dürfte für viele von Euch wirklich interessant sein, vorausgesetzt Ihr besitzt ein Smart Home oder wollt ein solches einrichten. Denn aktuell könnt Ihr Euch den schlanken Echo Dot der dritten Generation mit einer gratis Zugabe sichern. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen, sondern um gleich zwei Sprachassistentinnen, die Ihr Euch für den Preis von 34,98 Euro sichern könnt. Und obendrauf dürft Ihr Euch noch einen Smart Plug oder Hue-Lampe aussuchen. Ja ist denn scho´Weihnachten?

Affiliate Angebot Amazon Echo Dot (3.Gen) Wahlweise mit Meross Smart Plug oder Philips Hue White-Lamp

Der Echo Dot dürfte zu den bekanntesten Geräten der Amazon Eigenmarke zählen. Mit dem Gerät habt Ihr Zugang zum Sprachassistenten Alexa und könnt via Sprachbefehle Euer Smart Home steuern. Außerdem ermöglicht Euch die Alexa-App auch ohne Eure Stimmung die Steuerung vieler Funktionen. Bei diesem Bundle erhaltet Ihr zusätzlich entweder den Meross Smart Plug, um mit Hilfe von Alexa den Stromverbrauch zu regulieren oder eine Philips-Hue-White-Lamp, um das Licht ganz einfach via Sprachbefehl zu steuern. Einen Test zum Echo Dot (3. Gen) findet Ihr natürlich auf NextPit.

Lohnt sich das Echo-Bundle von Amazon überhaupt?

Um Euch die Spannung etwas zu nehmen: Ja, das Angebot lohnt sich definitiv. Solltet Ihr aktuell nach Echo-Geräten suchen, ist der Deal wirklich einen Blick wert, denn hier erhaltet Ihr gleich zwei Geräte zum Preis von einem und zusätzlich noch ein Smart-Home-Gadget. Der nächstbeste Preis für einen Echo Dot der dritten Generation liegt aktuell bei 33,48 Euro. Dabei handelt es sich allerdings nur um ein Gerät. Dementsprechend erhaltet Ihr für einen Euro mehr nicht nur einen zweiten Dot sondern auch noch das Gadget obendrauf.

Solltet Ihr also sowieso auf der Suche nach einem neuen Echo-Gerät sein, habt Ihr jetzt die Chance richtig zu sparen. Seid Ihr noch neu im Smart-Home-Business? Dann ist das Angebot auch recht interessant, denn so günstig kommt Ihr sonst nur an Tagen wie Black Friday oder Cyber Monday an die Geräte.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist ein solches Doppelpack interessant für Euch oder nutzt Ihr andere Sprachassistenten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!